Bak beyler, böyle böyle böyle değil. Böyle kalçadan gidip geleceksin. Bu bu. Mardinli Guardiola'nın idmandaki talimatları

Mardinli Jorge Jesus, tavırlarıyla, oyunculara seslenişiyle Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus'a bir hayli benzetiliyor. Bu yüzden de adı Mardinli Jorge Jesus.

Futbola 45 yılını veren Mardinli Jorge Jesus lakaplı Veysi Altun, kısa sürede büyük bir popülariteye ulaştı.

263 bin nüfuslu Kızıltepe'deki Koserspor'un hem başkanı hem teknik direktörü olan Mardinli Jorge Jesus'u görenler ise bir hayli şaşırıyor.

Veysi Altun'un antrenmanda oyuncularına hareketlerin nasıl yapılacağını gösterdi. O hareketler sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncularına verdiği talimatta; ''Yanlış yapıyoruz, tamam. Böyle gidip geldiğin zaman çıkıyorsun, ta ta ta ta ta gidiyorsun. Tamam mı beyler?

Bak beyler, böyle böyle böyle değil. Böyle kalçadan gidip geleceksin. Bu bu. Bunu çevirmenin amacı nedir, belden gidip geleceksin, Böyle böyle değil. Nedir bu? Ayıptır. Böyle olmaz. Tamam mı?'' ifadelerini kullandı.

Mardinli Jorge Jesus Veysi Altun'un çekilen bu videosu futbolseverleri güldürürken, diğer taraftan gündem oldu.