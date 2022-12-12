12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Bak beyler, böyle böyle böyle değil. Böyle kalçadan gidip geleceksin. Bu bu. Mardinli Guardiola'nın idmandaki talimatlar

Bak beyler, böyle böyle böyle değil. Böyle kalçadan gidip geleceksin. Bu bu. Mardinli Guardiola'nın idmandaki talimatları

Koserspor'un hem başkanı hem teknik direktörü olan Mardinli Jesus lakaplı Veysi Altun, takımın antrenmanında yaptığı hareketlerle gündem oldu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 14:21
Takip Et

Mardinli Guardiola'nın idmandaki talimatları: Bak beyler, böyle böyle böyle değil. Böyle kalçadan gidip geleceksin. Bu bu

Bak beyler, böyle böyle böyle değil. Böyle kalçadan gidip geleceksin. Bu bu. Mardinli Guardiola'nın idmandaki talimatları
+
Aa
-

Mardinli Jorge Jesus, tavırlarıyla, oyunculara seslenişiyle Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus'a bir hayli benzetiliyor. Bu yüzden de adı Mardinli Jorge Jesus.

Futbola 45 yılını veren Mardinli Jorge Jesus lakaplı Veysi Altun, kısa sürede büyük bir popülariteye ulaştı.

263 bin nüfuslu Kızıltepe'deki Koserspor'un hem başkanı hem teknik direktörü olan Mardinli Jorge Jesus'u görenler ise bir hayli şaşırıyor. 

Veysi Altun'un antrenmanda oyuncularına hareketlerin nasıl yapılacağını gösterdi. O hareketler sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncularına verdiği talimatta; ''Yanlış yapıyoruz, tamam. Böyle gidip geldiğin zaman çıkıyorsun, ta ta ta ta ta gidiyorsun. Tamam mı beyler? 

Bak beyler, böyle böyle böyle değil. Böyle kalçadan gidip geleceksin. Bu bu. Bunu çevirmenin amacı nedir, belden gidip geleceksin,  Böyle böyle değil. Nedir bu? Ayıptır. Böyle olmaz. Tamam mı?'' ifadelerini kullandı.

Mardinli Jorge Jesus Veysi Altun'un çekilen bu videosu futbolseverleri güldürürken, diğer taraftan gündem oldu.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
3
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
6
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
7
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak
﻿Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak
﻿Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak
﻿ 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
﻿ 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
﻿ 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
﻿THY'den Polonya'ya yeni rota
﻿THY'den Polonya'ya yeni rota
﻿THY'den Polonya'ya yeni rota
﻿Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı
﻿Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı
﻿Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.