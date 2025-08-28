Mardinli kadınlardan tandır şov

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kurulan tandır evinde, ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, kendilerinin ve çocuklarının hayatını değiştiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) bünyesinde, 8 Mart 2022 yılında kurulan "Kızıltepe Kadın Emeği Tandır Evleri Projesi", 15 girişimci kadının katılımıyla 8'i geleneksel odun ateşiyle ısıtılan 5'i ise doğal gaz sistemine uygun şekilde günlük bin 500 ekmek üretecek kapasiteye ulaştı.

Kızıltepe Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Ahmet Adıyamanlı, kaymakamlık koordinasyonunda Dünya Emekçi Kadınlar Gününde 15 girişimci kadının katılımıyla kurulan kooperatife destek vermek amacıyla proje ürettiklerini ve kadınlar ile tandır ekmeği yapma projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Projedeki kadınların ortak özelliğinin dezavantajlı olmaları olduğunu kaydeden Adıyamanlı, "Hayatlarında herhangi bir aşamasında çalışmamış kadınlardan oluşuyorlar. 3 tandır günde 500 ekmek üretiminden 8 tandır günde bin 500 ekmek üretimine eriştik. O dönemde 5 kadın istihdam ederken şu an 15 kadın istihdamıyla devam ediyoruz. Şu an bizim dışımızda 8 ayrı tandır merkezi kuruldu. Biz bunları dolaylı olarak destekliyoruz. Projenin temel amacı kadın istihdamını desteklemek. Burada çalışan kadınlar kazandıkları parayı eşit paylaşıyorlar. Bu da projenin sürdürülebilirliği için en temel öğelerden biri. Tandır ekmeği bu yörenin kültürel bir değeri. Kentleşme oranının artmasıyla insanların bu ekmeğe erişimi çok güçleşti. İnsanların çocukluk döneminde tükettiği ve özlemini duyduğu bu ekmeği şehir merkezine eriştiriyoruz. Halkın yoğun talebi devam ediyor. Bu proje 2022 yılında Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Dicle Kalkınma Ajansında (DİKA) SOGEP projesi kapsamında sunuldu ve desteklendi. 2023 yılında binamızın yapımı tamamlandı. Mayıs ayı gibi faaliyetlerimize başladık" dedi.

'MADDİ MANEVİ OLARAK HEM ÇOCUKLARIMA HEM DE KENDİME GÜZEL BİR YAŞAM SAĞLIYORUM'

Girişimci kadınlardan Necla Akın (40), ilk açıldığından beri burada çok güzel bir ekiple meşakkatli bir işte çalıştığını ve bin 500 ekmek yapıp sattıklarını söyledi. Akın, "İnsan çalışmadığı zaman bir şey yaşamadığını anlıyor. Eskiden çocuklarımın öğretmenliğini yapıyordum. Çalışmak bambaşka bir dünya. Arkadaş ediniyorsun. Başka bir çevre ediniyorsun. Maddi manevi kafan dağılıyor. Manevi olarak burası çok güzel. 5 tane çocuğuma öncelikle maddiyat konusunda yardımcı olduğum için çok mutluyum. Onları okutuyorum. Çocuklarıma güzel bir hayat sunup kendime güzel bir ev yapmak için 2 buçuk yıldır yavaş yavaş ilerliyorum. Maddi manevi olarak hem çocuklarıma hem de kendime çok güzel bir yaşam sağlıyorum. Hiçbir işte çalışamıyordum çalışana da karşıydım. Ama burada çalışmaya başladıktan sonra çok geri kaldığımı hissettim" şeklinde konuştu.

Önceden ev hanımı olan girişimci kadınlardan Ceylan Kurt (42) ise bir arkadaşının vesilesi ile ailesine ve çocuklarına destek amacıyla bu işe başladığını söyledi. Kurt, "Çoğu kişi çalışmamı istemiyordu. Benim hep bir yerde çalışma isteğim vardı. Çocuklarım küçük olduğu için imkan yoktu. Çocuklar büyüdükten sonra kendi azmimle geldim. İlk aldığım maaşı çocuklarıma ve eve harcadım. Eksiklerimi tamamladım. Çocuklarımıza ve ailemize destek oluyoruz. O bile bizim büyük bir şey" diye konuştu.