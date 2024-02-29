Mardinli mültecinin ölümü şüpheli bulundu: Mezarı açıldı

Alay'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle belirlenecek.

Kızıltepe ilçesinden eşiyle birlikte Almanya'nın Rheinland-Pfalz Eyaleti'ne bağlı Kusel şehrindeki mülteci kampında kalan Hogır Alay, 11 Ekim 2023'te kayboldu.

Alay'ın cansız bedeni, 4 Kasım'da mülteci kampının yakınlarında bir ağaçta asılı halde bulundu.

Cenazesi Türkiye'ye getirilerek Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Ancak ailesi, durumdan şüphelenerek Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve öldürülme şüphesi üzerine yeniden otopsi yapılmasını talep etti.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma sonucunda Alay'ın mezarının açılmasına karar verildi. Cenaze, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.