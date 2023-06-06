Marek Hamsik'e tablosunu hediye ettiler

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile bu akşam saat: 20.00’de karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, bu karşılaşma için 19 kişilik oyuncu kadrosuyla İstanbul'a gitti.

Genelde genç ve yeni oyuncuların yer aldığı kafilenin kaldığı otelde, futbolu bırakma kararı alan Slovak oyuncu 36 yaşındaki Marek Hamsik'e, sürpriz bir hediye takdim edildi.

Nenad Bjelica ve teknik heyetin yanı sıra, Bordo Mavili oyuncular ve idari personel tarafından Marek Hamsik'e; formalarını giydiği takımlardaki fotoğraflarından oluşan bir tablo hediye edildi.

Marek, maç kadrosunda yer almadığı bu maç öncesinde tüm takım arkadaşlarına, teşekkür ederek, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diledi.