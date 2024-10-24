Maria Sharapova ve Bryan kardeşler'e büyük onur

Bir zamanların bir numarası Maria Sharapova ve ABD’li çift Bob ile Mike Bryan, 2025 yılında Uluslararası Tenis Onur Listesi’ne seçildi. Sharapova, kariyerinde beş Grand Slam şampiyonluğu kazanan ve yalnızca 10 kadından biri olarak kariyer tekler Grand Slam’ına ulaşan bir oyuncudur. 2001-2020 yılları arasında WTA sıralamasında beş kez birinci olarak yer aldı.

Bryan kardeşler ise, 16 büyük çiftler şampiyonluğu kazanarak ATP’nin en başarılı ikilisi oldu ve 438 hafta boyunca ATP çiftler sıralamasının zirvesinde kaldılar. Onur Listesi'ne katılma töreni, 21-23 Ağustos tarihleri arasında Rhode Island'daki Onur Listesi’nde gerçekleştirilecek ve bu etkinlik, gelecek yılki ABD Açık Tenis Turnuvası'nın öncesine denk gelecek.

Sharapova, "Emeklilikte, geçmişinize nadiren bakma fırsatınız olur çünkü hayatın sorumluluklarıyla hızla ilerlersiniz," dedi. "Bu muazzam bir takdir. Onur Listesi'ne ve oylayanlara minnettarım." Bryan kardeşler, 2012 Londra Olimpiyatları'nda erkekler çiftler şampiyonu oldu ve 2007 Davis Cup'ı kazanan ABD takımına katkıda bulundular. Bob Bryan, "Birlikte bu kariyeri yapmak harika bir yolculuktu," ifadelerini kullandı.