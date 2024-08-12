Maria Tayfunu Japonya'yı vurdu

Pazartesi sabahı saat 9'a kadar geçen 24 saatte bölgede şiddetli yağışlar gözlemlendi. Yağmur oranı Ağustos ayı için normal yağışın neredeyse iki kat olarak ölçüldü.

Miyako şehri yetkilileri, Pazartesi sabahı saat 9 itibariyle Nagasawa Nehri yakınlarındaki bir evin zemin seviyesinin üzerinde su bastığını doğruladı. Yetkililer su basan başka evler olduğuna inanıyor ve şu anda hasar hakkında bilgi topluyor.

Valilik, Kuji'deki Taki barajının arkasındaki yükselen su seviyesi nedeniyle sabah 10:25 civarında acil su tahliyesi başlattı. Şehir, barajın aşağısında bulunan 4.177 hanede yaşayan 8.300 sakine en yüksek seviyede tahliye uyarısını yayınladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, Tayfun No. 5 olarak da bilinen felaketin Pazartesi günü saat 13:00 itibarıyla merkezi atmosfer basıncı 994 hektopaskaldı. Ayrıca maksimum rüzgar hızı 72 km/s ve maksimum anlık rüzgar hızı 108 km/s idi. Tayfunun yoğunluğunun giderek azalması ve Salı günü tropikal fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Maria Tayfun, Iwate Eyaletin'de bu yıl karaya vuran ikinci tayfun olarak kayıtlara geçti.

Kayıtlara geçen ilk tayfun ise 2016'da meydana gelmişti. Tayfun ayrıca, istatistikleri 1951'de başlamasından bu yana Pasifik kıyısından Tohoku'ya karaya vuran üçüncü tayfun oldu.

Tayfun trenleri ve havayollarını da etkiledi. Akita Shinkansen'in Akita ve Morioka İstasyonları arasındaki hizmeti durduruldu. Japan Airlines 78 uçuşu ve All Nippon Airways ise Haneda Havalimanı veya Osaka Uluslararası Havalimanı ile Tohoku bölgesindeki havalimanları arasında uçması planlanan 8 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.