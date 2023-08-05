Maribor teknik direktörü Damir Krznar: Fenerbahçe'yi zorlayacağız

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor'un teknik direktörü Damir Krznar, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Maribor teknik direktörü Damir Krznar: Fenerbahçe'yi zorlayacağız

Editör: Hamza Özalkuş

Maribor teknik direktörü Damir Krznar'ın açıklamaları şu şekilde;

"Daha önce oynadığımız maçlarda biz favori olmamıza rağmen zorlanarak kazandık. Malta ekibi Birkirkara ve Differdang maçlarını buna örnek verebiliriz."

"Kağıt üzerinde tur şansımız çok az olsa da rakibimize sorun çıkaracağız. Fenerbahçe'ye karşı elimizden geldiğince mücadele edeceğiz ve bir üst tura yükselmenin yolunu arayacağız."

Fenerbahçe ile Maribor, 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta Slovenya'da olacak.

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