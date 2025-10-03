Marinette'de son durum! Türk aktivist canlı yayında açıkladı

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndan geriye kalan tek gemi Marinette, uluslararası karasularda yola devam ediyor.

"GAZZE'YE 80 MİL MESAFEDEYİZ’’



Marinette gemisinde bulunan Türk aktivist Ömer Faruk Narlı, canlı yayında şunları aktardı:

"Gazze'ye 80 mil mesafedeyiz şu anda; Dün Sumud Filosu'na baskın yapılan sularda, tam olarak oradan geçiyoruz.

Önümüzdeki saatlerin bize ne getireceğini bilmiyoruz ama şu ana kadar herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadık.

''AÇIK HEDEFİZ AMA ROTAMIZI DEĞİŞTİRMEDİK''

Filodan kalan tek gemi olduğumuz için bugün İsrail Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama var: 'Bizi beklediği'ni ifade etmiş.

Dolayısıyla açık hedefiz ama rotamızı değiştirmedik. Doğrudan Gazze üzerine doğru devam ediyoruz. Hedefimiz Gazze'ye ulaşmak; hedefimiz ablukayı kırmak.

Bu şiddetsiz bir misyon: Dolayısıyla gemimize herhangi bir terörist müdahale yapıldığında karşı koymayacağız. Sumud Filosu'nun ismini töhmet altında bırakacak herhangi bir davranış sergilemeyeceğiz."