Mario Gomez eski takımına dönebilir: Yönetimde adı geçiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mario Gomez eski takımına dönebilir: Yönetimde adı geçiyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez’in adı eski takımı Bayern Münih ile anılıyor. Kariyerine yönetici olarak devam eden eski futbolcunun Bayern Münih yönetiminde yer alabileceği öğrenildi.

Alman devi Bayern Münih’in yönetime yeni bir ismi dâhil edebileceği öğrenildi. Takımın eski golcülerinden ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez, Bavyera ekibinin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde Bayern Münih'in geleceğe yönelik yönetim anlamında planlar yaptığı ve Gomez'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl resmi olmasa da Gomez'in planlarıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi. Gomez'in Münih'te hala bir evi olduğu hatırlatılırken yönetici olarak Bayern Münih'in düşündüğü isimlerde biri olduğu aktarıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik kariyerine başlayan Gomez, Red Bull'un sahip olduğu takımlarda futbol direktörü olarak çalışıyor. Gomez'in 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gomez, 2009-2013 yılları arasında Bayern Münih formasını giymişti.

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