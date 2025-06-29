Mario Kart World güncellendi, oyuncular çileden çıktı

Oyun dünyasının devlerinden Nintendo'nun popüler oyunu Mario Kart World için yayınladığı 1.1.2 numaralı son güncelleme, oyuncular arasında geniş çaplı bir tartışma ve rahatsızlık yarattı. Güncellemenin getirdiği en büyük değişiklik, çevrimiçi modda "ara parkurlar" olarak bilinen bağlantı rotalarının belirgin şekilde daha sık seçilmesi oldu. Bu durum, oyuncuların Reddit gibi platformlarda yoğun eleştiriler yöneltmesine neden oldu.

Normalde ana yarış pistleri arasındaki geçişleri sağlamak amacıyla tasarlanan bu parkurlar, oyuncular tarafından "dolgu malzemesi" olarak nitelendiriliyor. Her ne kadar yaratıcı tasarımlara sahip olsalar da, daha az stratejik derinlik sunmaları ve genellikle daha kısa olmaları, rekabetçi oyun lobilerinde ciddi hayal kırıklığına yol açuyor. Oyuncular, güncellemeyle birlikte klasik pistler yerine bu ara parkurlara orantısız şekilde sık yönlendirildiklerini belirtiyor.

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NİNTENDO'DAN SES YOK

Sosyal medyada "içerik geri dönüşümü" ve "algoritma hatası" gibi ifadelerle gündeme gelen bu durum, oyuncuların Nintendo'ya olan güvenini sarsmış durumda. Oyun içi rekabetin ve sıralama mücadelelerinin ön planda olduğu düşünüldüğünde, bu monoton parkurların sıklığı, deneyimli oyuncular arasında büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Birçok oyuncu, Nintendo'nun bu değişiklikle yükleme sürelerini kısaltmayı veya sunucu yoğunluğunu azaltmayı hedeflediğini tahmin ediyor.

Ancak Nintendo'dan şu ana kadar bu değişikliğin nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Oyuncular, güncellemenin geri çekilmesini veya en azından eşleştirme sisteminden bu tür ara parkurları hariç tutma seçeneğinin eklenmesini talep ediyor. Peter Steinlechner tarafından kaleme alınan bu haber, Nintendo'nun oyuncu geri bildirimlerine ne zaman yanıt vereceği sorusunu gündeme getiriyor.