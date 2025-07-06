Mark Cuban'dan dikkat çeken yapay zeka açıklaması: Bodrum katında çalışan biri olabilir

Yapay zekâ yalnızca işleri kolaylaştırmakla kalmayacak, servet kavramını da kökten değiştirebilir. Milyarder yatırımcı Mark Cuban’a göre, bu teknoloji henüz gerçek potansiyelini göstermedi.

Milyarder yatırımcı ve girişimci Mark Cuban, yapay zekanın insanlık tarihinin gördüğü en büyük servetleri yaratabileceğini söylüyor. Cuban'a göre bu dönüşüm, yalnızca büyük şirketler değil, bireyler için de benzersiz fırsatlar sunuyor. “Yapay zekanın en iyisini henüz görmedik” diyen Cuban, teknolojinin potansiyelinin henüz sadece “ısınma turunda” olduğunu vurguluyor.

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“DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ BİR BODRUM KATINDAN ÇIKABİLİR”

High Performance adlı podcast’te konuşan Cuban, yapay zekanın yaratacağı servetin bir kişiyle sınırlı kalmayacağını belirtti. “Sadece bir trilyoner yaratacağını düşünmüyorum. Ayrıca bu kişi bir ofiste değil, bir bodrum katında çalışan biri de olabilir” ifadelerini kullandı. Cuban, teknolojinin demokratikleşmesiyle fırsatların da daha geniş kesimlere yayılabileceğine dikkat çekiyor.

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YAPAY ZEKA ŞİMDİDEN HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Günümüzde üretken yapay zeka, kişisel görevlerden iş süreçlerine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Kullanıcılar, yapılacaklar listeleri hazırlamak, program oluşturmak ya da kişisel kararlar için sanal rehberlik almak gibi günlük ihtiyaçlar için bu teknolojiden faydalanıyor. Bazı kullanıcılar için yapay zeka, sanal bir arkadaş, hatta psikolojik destek sunan bir araç haline gelmiş durumda.

İş dünyasında da etkisi hissediliyor. Chipotle CEO’su Scott Boatwright, şirketin işe alım süreçlerinde yapay zekanın kullanılması sayesinde sürenin %75 oranında azaldığını açıkladı. Mark Cuban’a göre ise bu gelişmeler henüz yolun başı: “Bu daha sadece ısınma turu” diyor.

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“TERMİNATÖR DEĞİL, YAŞAM KOLAYLAŞTIRICI OLACAK”

Yapay zekanın geleceğine dair korkulara da değinen Cuban, endişelerin abartılmaması gerektiğini düşünüyor. CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Terminatör’e dönüşeceğimizi söylemiyorum. Birdenbire insanlardan daha zeki robotların ortaya çıkacağını da düşünmüyorum. Ama hayatlarımızı iyileştirmenin yollarını bulacağız” şeklinde konuştu.

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İSTİHDAM, GÜVENLİK VE ETİK: ENDİŞELER BÜYÜYOR

Yapay zekanın yükselişi, beraberinde bazı endişeleri de getiriyor. Shopify ve Fiverr gibi teknoloji şirketleri, çalışanlarını yapay zeka becerileri edinmeleri konusunda teşvik ediyor. Duolingo ise, yapay zeka ile kolayca tamamlanabilecek görevler için dış kaynak kullanımını azaltacağını duyurdu.