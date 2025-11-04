Markaların Ekim ayı ile Kasım ayı fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebileceğiniz detaylı fiyat listeleri huzurlarınızda.
Markalar çıldırdı, otomobilde bu ay 1 milyon lirayı aşan indirimler var
Otomobil markaları Kasım ayı fiyatlarını paylaştı. Tüm markaların indirimlerle dolu bol kampanyalı fiyat listeleri haberimizde
Jaecoo Kasım fiyat listesi
Jaecoo 7 Revive 4x2
Ekim : 2.150.000 TL / Kasım : 2.170.000 TL
Jaecoo 7 Evolve 4x4
Ekim : 2.380.000 TL / Kasım : 2.380.000 TL
Chery Kasım ayı fiyatları
Chery Omoda 5 Pro Intelligent
Ekim : 1.795.000 TL / Kasım : 1.795.000 TL
Chery Omoda 5 Pro Exceptional
Ekim : 2.220.000 TL / Kasım : 2.220.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Max Intelligent
Ekim : 1.950.000 TL / Kasım : 1.950.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Max Exceptional
Ekim : 2.325.000 TL / Kasım : 2.325.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro Max Intelligent
Ekim : 2.180.000 TL / Kasım : 2.180.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro Max Exceptional
Ekim : 2.385.000 TL / Kasım : 2.385.000 TL
Renault Kasım ayı fiyatları
Renault R5 Techno EV40 120Hp
Ekim : 1.752.000 TL / Kasım : 1.858.000 TL
Renault R5 Techno EV52 150Hp
Ekim : 1.910.000 TL / Kasım : 1.910.000 TL
Renault Clio 1.0 90Hp otomatik Evolution
Ekim : 1.536.000 TL / Kasım : 1.536.000 TL
Renault Clio 1.0 90Hp otomatik Techno Esprit Alpine
Ekim : 1.668.000 TL / Kasım : 1.668.000 TL
Renault Captur Techno Mild Hybrid 160Hp
Ekim : 1.900.000 TL / Kasım : 1.900.000 TL
Renault Duster Evolution Eco
Ekim : 1.780.000 TL / Kasım : 1.780.000 TL
Renault Duster Evolution Full Hybrid otomatik
Ekim : 2.160.900 TL / Kasım : 2.160.900 TL
Renault Duster Evolution Mild Hybrid 4x4
Ekim : 2.288.000 TL / Kasım : 2.288.000 TL
Renault Duster Techno Full Hybrid otomatik
Ekim : 2.197.000 TL / Kasım : 2.197.000 TL
Renault Duster Techno Mild Hybrid Advanced 4x4
Ekim : 2.329.000 TL / Kasım : 2.329.000 TL
Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 Hp
Ekim : 2.259.000 TL / Kasım : 2.259.000 TL
Renault Megane Sedan 1.3 Tce Touch manuel
Ekim : 1.699.000 TL / Kasım : 1.699.000 TL
Renault Megane Sedan 1.3 Tce Touch otomatik
Ekim : 1.902.900 TL / Kasım : 1.902.900 TL
Renault Megane Sedan 1.5 dCi Touch otomatik
Ekim : 2.145.000 TL / Kasım : 2.145.000 TL
Renault Megane Sedan 1.3 Tce İcon otomatik
Ekim : 2.106.000 TL / Kasım : 2.106.000 TL
Renault Megane Sedan 1.5 dCi İcon otomatik
Ekim : 2.238.000 TL / Kasım : 2.238.000 TL
Renault Austral Techno Mİld Hybrid
Ekim : 2.336.000 TL / Kasım : 2.336.000 TL
Renault Austral Esprite Alpine Mild Hybrid
Ekim : 2.828.000 TL / Kasım : 2.828.000 TL
Renault Austral Esprite Alpine Full Hybrid
Ekim : 3.230.000 TL / Kasım : 3.230.000 TL
Renault Rafale Esprit Alpine Full Hybrid
Ekim : 3.570.000 TL / Kasım : 3.600.000 TL
Kasım ayı Toyota fiyat listesi
Toyota Corolla
1.5 Vision Plus Multidrive S
Ekim : 1.750.000 TL / Kasım : 1.750.000 TL
1.5 Dream Multidrive S
Ekim : 1.780.000 TL / Kasım : 1.780.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Ekim : 1.856.500 TL / Kasım : 1.856.500 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Ekim : 1.958.500 TL / Kasım : 1.958.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Ekim : 2.126.000 TL / Kasım : 2.126.000 TL
1.8 Hybrid Dream e-CVT
Ekim : 2.308.000 TL / Kasım : 2.308.000 TL
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
Ekim : 2.180.500 TL / Kasım : 2.180.500 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
Ekim : 2.190.000 TL / Kasım : 2.190.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Kasım’da listelerden kaldırıldı.
Toyota Corolla Cross Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
Ekim : 2.320.000 TL / Kasım : 2.435.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT
Ekim : 2.445.000 TL / Kasım : 2.544.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Ekim : 2.800.000 TL / Kasım : 2.940.000 TL
Toyota Chr Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT**
Ekim : 1.995.000 TL / Kasım : 1.995.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT
Ekim : 2.289.000 TL / Kasım : 2.289.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
Ekim : 2.436.000 TL / Kasım : 2.436.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT
Ekim : 2.559.000 TL / Kasım : 2.559.000 TL
1.8 Hybrid GR Sport e-CVT
Ekim : 2.562.000 TL / Kasım : 2.562.000 TL
Toyota Corolla Hb Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
Ekim : 1.995.500 TL / Kasım : 1.995.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Ekim : 2.282.500 TL / Kasım : 2.282.500 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT
Ekim : 2.282.500 TL / Kasım : 2.282.500 TL
Totota Yaris Hybrid
1.5 Hybrid Flame e-CVT
Ekim : 1.771.500 TL / Kasım : 1.771.500 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
Ekim : 2.059.000 TL / Kasım : 2.059.000 TL
Toyota Yaris Cross Hybrid
1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT
Ekim : 2.032.000 TL / Kasım : 2.098.500 TL
1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT
Ekim : 2.204.000 TL / Kasım : 2.280.000 TL
1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT
Ekim : 2.230.000 TL / Kasım : 2.302.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack 130 HP e-CVT
Kasımda listelerden kaldırıldı.
Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 8 A\T
Ekim : 9.550.000 TL / Kasım : 12.000.000 TL
Toyota Rav4 Hybrid
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT
Ekim : 4.946.500 TL / Kasım : 5.639.000 TL
2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT
Ekim : 5.399.000 TL / Kasım : 5.781.000 TL
Byd Kasım ayı fiyat listesi
Byd Dolphin Comfort
Ekim : 1.699.000 TL / Kasım : 1.664.000 TL
Byd Dolphin Design
Ekim : 1.829.000 TL / Kasım : 1.794.000 TL
Byd Atto 3 Design
Ekim : 2.119.000 TL / Kasım : 2.119.000 TL
Byd Seal Design 160kW
Ekim : 2.389.000 TL / Kasım : 2.349.000 TL
Byd Seal Excellence 390kW
Ekim : 3.829.000 TL / Kasım : 3.829.000 TL
Byd Han Executive
Ekim : 4.584.000 TL / Kasım : 4.584.000 TL
Byd Tang Flagship
Ekim : 5.099.000 TL / Kasım : 5.099.000 TL
Byd Seal U Dm-i Design
Ekim : 2.358.000 TL / Kasım : 2.358.000 TL
Byd Seal U Ev
Ekim : 2.486.750 TL / Kasım : 2.486.750 TL
Citroen Kasım ayı fiyatları
Yeni Ami
Ekim : 500.000 TL / Kasım : 500.000 TL
Yeni Ami Buggy
Ekim : 540.000 TL / Kasım : 540.000 TL
Yeni Ami Peps
Ekim : 520.000 TL / Kasım : 520.000 TL
Citroen E C3 Plus
Ekim : 1.375.000 TL / Kasım : 1.375.000 TL
Citroen E C3 Max
Ekim : 1.434.000 TL / Kasım : 1.434.000 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid Plus
Ekim : 1.798.000 TL / Kasım : 1.816.000 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid Max
Ekim : 1.853.000 TL / Kasım : 1.872.000 TL
Citroen E C3 Aircross
Ekim : 1.588.000 TL / Kasım : 1.604.000 TL
Citroen C4 1.2 130Hp Eat8 You
Ekim : 1.791.000 TL / Kasım : 1.791.000 TL
Citroen C4 1.2 130Hp Eat8 Max
Ekim : 2.004.000 TL / Kasım : 2.004.000 TL
Citroen C4 145HP Hybrid Max
Ekim : 2.112.000 TL / Kasım : 2.113.000 TL
Citroen E C4 115 kW Max
Ekim : 2.057.000 TL / Kasım : 2.057.000 TL
Citroen C4 X 1.2 130Hp Eat8 You
Ekim : 1.844.000 TL / Kasım : 1.844.000 TL
Citroen C4 X 1.2 130Hp Eat8 Max
Ekim : 1.995.000 TL / Kasım : 1.995.000 TL
Citroen E C4 X 115 kW Max
Ekim : 2.039.000 TL / Kasım : 2.039.000 TL
Citroen C5 Aircross 1.5 Dizel Max
Ekim : 2.278.000 TL / Kasım : 2.278.000 TL
Citroen C5 Aircross 1.2 Hybrid Max
Ekim : 2.302.000 / Kasım : 2.302.000 TL
Dacia Kasım ayı fiyat listesi
Dacia Sandero Stepway Expression otomatik
Ekim : 1.420.000 TL / Kasım : 1.420.000 TL
Dacia Sandero Stepway Extreme otomatik
Ekim : 1.480.000 TL / Kasım : 1.480.000 TL
Dacia Jogger Extreme Eco G 5 Koltuk
Kasım ayında satıştan kaldırıldı.
Dacia Jogger Extreme Eco G 7 Koltuk
Ekim : 1.639.000 TL / Kasım : 1.630.000 TL
Dacia Jogger Extreme Tce 110 7 Koltuk
Ekim 1.639.000 TL / Kasım : 1.600.000 TL
Fiat Kasım ayı fiyat listesi
Fiat Grande Panda La Prima 44kWh
Ekim : 1.399.900 TL / Kasım : 1.399.900 TL
Fiat Topolino 2025 Model
Ekim : 535.900 TL / Kasım : 535.900 TL
Fiat Topolino Plus 2025 Model
Ekim : 665.900 TL / Kasım : 575.900 TL
Fiat Topolino Dolcevita 2024 Model
Ekim : 449.900 TL / Kasım : 399.900 TL
Fiat 600 Hybrid Easy
Ekim : --------- / Kasım : 1.687.900 TL
Fiat 600 Hybrid Urban
Ekim : 1.834.900 TL / Kasım : 1.834.900 TL
Fiat 600 Elektrikli La Prima
Ekim : 1.959.900 TL / Kasım : 1.959.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Benzinli Street
Ekim : 1.134.900 TL / Kasım : 1.134.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Benzinli Urban
Ekim : 1.202.900 TL / Kasım : 1.202.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Benzinli Lounge
Ekim : 1.260.900 TL / Kasım : 1.260.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Benzinli Limited
Ekim : 1.323.900 TL / Kasım : 1.323.900 TL
Fiat Egea Cross 1.6 Dizel Otomatik Street
Ekim : 1.644.900 TL / Kasım : 1.644.900 TL
Fiat Egea Cross 1.6 Dizel Otomatik Urban
Ekim : 1.702.900 TL / Kasım : 1.702.900 TL
Fiat Egea Cross 1.6 Dizel Otomatik lounge
Ekim : 1.765.900 TL / Kasım : 1.765.900 TL
Fiat Egea Cross 1.6 Dizel Otomatik Limited
Ekim : 1.853.900 TL / Kasım : 1.853.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Easy
Ekim : 999.900 TL / Kasım : 999.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Urban
Ekim : 1.133.900 TL / Kasım : 1.163.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Lounge
Ekim : 1.191.900 TL / Kasım : 1.221.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Limited
Ekim : 1.249.900 TL / Kasım : 1.279.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Easy
Ekim : 1.345.900 TL / Kasım : 1.345.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Urban
Ekim : 1.403.900 TL / Kasım : 1.403.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Lounge
Ekim : 1.461.900 TL / Kasım : 1.461.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Limited
Ekim : 1.519.400 TL / Kasım : 1.519.400 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Easy
Ekim : 1.689.900 TL / Kasım : 1.689.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Urban
Ekim : 1.739.900 TL / Kasım : 1.739.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Lounge
Ekim : 1.769.900 TL / Kasım : 1.769.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Limited
Ekim : 1.854.400 TL / Kasım : 1.854.400 TL
Honda Kasım ayı fiyat listesi
Honda Jazz Hybrid Elegance
Ekim : 1.695.000 TL / Kasım : 1.730.000 TL
Honda Jazz Hybrid Crosstar
Ekim : 1.784.500 TL / Kasım : 1.875.000 TL
Honda Hr-v Hybrid Elegance
Ekim : 2.285.000 TL / Kasım : 2.330.000 TL
Honda Hr-v Hybrid Advance
Ekim : 2.620.000 TL / Kasım : 2.670.000 TL
Honda Hr-v Hybrid Style+
Ekim : 2.890.000 TL / Kasım : 2.950.000 TL
Honda Civic 1.5 Vtec Eco Elegance+
Ekim : 2.315.000 TL / Kasım : 2.360.000 TL
Honda Civic 1.5 Vtec Eco Executive+
Ekim : 2.635.000 TL / Kasım : 2.690.000 TL
Honda Civic 1.5 Vtec Elegance+
Ekim : 2.315.000 TL / Kasım : 2.360.000 TL
Honda Civic 1.5 Vtec Executive+
Ekim : 2.635.000 TL / Kasım : 2.690.000 TL
Honda Type R
Ekim : 5.382.000 TL / Kasım : 5.490.000 TL
Honda CR-V
Ekim : 6.150.000 TL / Kasım : 6.150.000 TL
Kia Kasım ayı fiyat listesi
Yeni Kia Sportage
1.6 150Ps otomatik Cool
Ekim : 2.380.000 TL / Kasım : 2.385.000 TL
1.6 150Ps otomatik Elegance
Ekim : 2.820.000 TL / Kasım : 2.820.000 TL
1.6 150Ps otomatik Prestige
Ekim : 3.090.000 TL / Kasım : 3.090.000 TL
1.6 180Ps otomatik Gt-Line
Ekim : 3.300.000 TL / Kasım : 3.330.000 TL
Kia Picanto 1.0 63Ps otomatik Feel
Ekim : 1.245.000 TL / Kasım : 1.260.000 TL
Kia Picanto 1.2 79Ps otomatik Cool
Ekim : 1.315.000 TL / Kasım : 1.330.000 TL
Kia Picanto 1.0 67Ps otomatik Cool
Ekim : 1.290.000 TL / Kasım : 1.305.000 TL
Kia Stonic 100PS otomatik Cool
Ekim : 1.660.000 TL / Kasım : 1.690.000 TL
Kia Stonic 100PS otomatik Business
Ekim : 1.730.000 TL / Kasım : 1.760.000 TL
Kia Stonic 100PS otomatik Elegance
Ekim : 1.770.000 TL / Kasım : 1.800.000 TL
Kia Stonic 100PS otomatik Prestige
Ekim : 1.830.000 TL / Kasım : 1.860.000 TL
Kia Ceed 140Hp otomatik Elegance
Ekim : 2.050.000 TL / Kasım : 2.070.000 TL
Kia Xceed 1.5 140PS otomatik Elegance
Ekim : 2.070.000 TL / Kasım : 2.120.000 TL
Kia Xceed 1.6 150PS otomatik Elegance
Ekim : 2.120.000 TL / Kasım : 2.170.000 TL
Kia Sportage Mild Hybrid 4x2 otomatik Prestige
Ekim : 2.950.000 TL / Kasım : 2.950.000 TL
Kia Ev3 Elegance Standart Range
Ekim : 2.020.000 TL / Kasım : 2.030.000 TL
Kia Ev3 Elegance Long Range
Ekim : 2.230.000 TL / Kasım : 2.250.000 TL
Kia Ev3 Prestige Standart Range
Ekim : 2.290.000 TL / Kasım : 2.320.000 TL
Kia Ev3 Gt-Line Long Range
Ekim fiyat : 3.400.000 TL / Kasım : 3.400.000 TL
Kia Ev6 Elegance Standart Range
Ekim : 3.400.000 TL / Kasım : 3.400.000 TL
Kia Ev9 149Kw 4x2 Prestige
Ekim : 5.770.000 TL / Kasım : 5.770.000 TL
Kia Ev9 283Kw 4x4 Gt-Line 6 koltuk
Ekim : 6.800.000 TL / Kasım : 6.800.000 TL
Kia Ev9 283Kw 4x4 Gt-Line 7 koltuk
Ekim : 6.800.000 TL / Kasım : 6.800.000 TL
Kia Sorento 215PS Hybrid Prestige Smart 5 koltuk
Ekim : 5.610.000 TL / Kasım : 5.610.000 TL
Kia Sorento 215PS Hybrid Prestige Smart 7 koltuk
Ekim : 5.750.000 TL / Kasım : 5.750.000 TL
Peugeot Kasım ayı fiyat listesi
Peugeot E-208 100Kw Gt
Ekim : 1.922.000 TL / Kasım : 1.922.000 TL
Peugeot E-308 115Kw Gt
Ekim : 2.341.000 TL / Kasım : 2.341.500 TL
Peugeot 408 1.2 130Hp Allure
Ekim : 1.995.000 TL / Kasım : 1.995.000 TL
Peugeot 408 1.2 130Hp Allure cam tavan
Ekim : Yok / Kasım : 2.075.000 TL
Peugeot 408 1.2 130Hp Gt
Ekim : 2.384.000 TL / Kasım : 2.384.000 TL
Peugeot 2008 1.2 130Hp Allure
Ekim : 1.879.000 TL / Kasım : 1.879.000 TL
Peugeot 2008 1.2 130Hp Gt
Ekim : 2.303.000 TL / Kasım : 2.303.000 TL
Peugeot E-2008 100KW Allure
Ekim : 2.014.000 TL / Kasım : 2.014.000 TL
Peugeot E-2008 115KW Allure
Ekim : 2.074.000 TL / Kasım : 2.074.000 TL
Peugeot E-2008 115KW Gt
Ekim : 2.214.000 TL / Kasım : 2.214.000 TL
Peugeot 3008 1.2 145Hp Hybrid Allure
Ekim : 2.670.000 TL / Kasım : 2.670.000 TL
Peugeot 3008 1.2 145Hp Hybrid Gt
Ekim : 2.890.000 TL / Kasım : 2.890.000 TL
Peugeot 3008 1.6 195Hp Plug-in Hybrid Allure
Ekim : 3.250.000 TL / Kasım : 3.250.000 TL
Peugeot E-3008 157Kw Allure
Ekim : 2.464.500 TL / Kasım : 2.464.500 TL
Peugeot E-3008 157Kw Gt
Ekim : 3.445.500 TL / Kasım : 3.445.500 TL
Peugeot 5008 1.2 Hybrid 145Hp Allure
Ekim : 3.155.000 TL / Kasım : 3.155.000 TL
Peugeot 5008 1.2 Hybrid 145Hp Gt
Ekim : 3.355.000 TL / Kasım : 3.355.000 TL
Peugeot E-5008 157Kw Allure
Ekim : 3.365.500 TL / Kasım : 3.365.500 TL
Peugeot E-5008 157Kw Gt
Ekim : 3.502.000 TL / Kasım : 3.502.000 TL
Opel Kasım ayı fiyat listesi
Opel Corsa 1.2 100Hp Edition manuel
Ekim : 1.376.000 TL / Kasım : 1.390.000 TL
Opel Corsa 1.2 100Hp Edition otomatik
Ekim : 1.632.000 TL / Kasım : 1.648.000 TL
Opel Corsa 1.2 100Hp Gs otomatik
Ekim : 1.735.000 TL / Kasım : 1.752.000 TL
Opel Corsa Hybrid 136Hp Gs
Ekim : 1.830.000 TL / Kasım : 1.830.000 TL
Opel Corsa 100Kw Elektrik Gs
Ekim : 1.849.000 TL / Kasım : 1.849.000 TL
Opel Frontera Hybrid Edition
Ekim : 1.864.000 TL Kasım : 1.883.000 TL
Opel Frontera Hybrid Gs
Ekim : 2.031.000 TL / Kasım : 2.052.000 TL
Opel Frontera Elektrik 83Kw
Ekim : 1.634.000 TL / Kasım : 1.580.000 TL
Opel Mokka 1.2 130Hp Edition
Ekim : 2.002.000 TL / Kasım : 1.799.000 TL
Opel Mokka 1.2 130Hp Gs
Ekim : 2.107.000 TL / Kasım : 2.135.000 TL
Opel Astra 1.2 130Hp Gs
Ekim : 1.885.000 TL / Kasım : 1.890.000 TL
Opel Astra 115Kw Elektrik Gs
Ekim : 2.384.000 TL / Kasım : 2.240.000 TL
Opel Grandland 136Hp Hybrid Edition
Ekim : 2.741.000 TL / Kasım : 2.768.000 TL
Opel Grandland 136Hp Hybrid Gs
Ekim : 2.893.000 TL / Kasım : 2.951.000 TL
Opel Grandland 157KW Elektrik Gs
Ekim : 3.253.000 TL Kasım : 3.286.000 TL
KGM Ssangyong Kasım ayı fiyat listesi
KGM Ssangyong Musso EV
Ekim : 2.449.612 TL / Kasım : 2.454.874 TL
KGM Ssangyong Actyon 4x4
Ekim : 3.150.000 TL / Kasım : 3.150.000 TL
KGM Ssangyong Actyon 4x4 cam tavan
Ekim : 3.450.000 TL / Kasım : 3.450.000 TL
KGM Ssangyong Torres Evx cam tavan
Ekim : 2.430.000 TL / Kasım : 2.430.000 TL
KGM Ssangyong Musso Grand Platinum Plus 4x2
Ekim : 1.905.000 TL / Kasım : 1.905.000 TL
KGM Ssangyong Musso Grand Platinum Plus 4x4
Ekim : 2.775.247 TL / Kasım : 2.775.077 TL
KGM Ssangyong Torres 1.5 4x2
Ekim : 2.370.000 TL / Kasım : 2.785.000 TL
KGM Ssangyong Torres 1.5 4x4
Ekim : 2.950.000 TL / Kasım 2.950.000 TL
KGM Ssangyong Korando Titanium
Ekim : 1.990.300 TL / Kasım : 1.990.300 TL
KGM Ssangyong Korando Platinum
Ekim : 2.250.000 TL / Kasım : 2.250.000 TL
KGM Ssangyong Tivoli Deluxe
Ekim : 1.780.000 TL / Kasım : 1.780.000 TL
Hyundai Kasım ayı fiyat listesi
Hyundai İ10
1.2 Mpi Jump manuel
Ekim : 1.148.000 TL / Kasım : 1.153.000 TL
1.2 Mpi Jump otomatik
Ekim : 1.198.000 TL / Kasım : 1.203.000 TL
1.2 Mpi Style otomatik
Ekim : 1.239.000 TL / Kasım : 1.247.000 TL
1.2 Mpi Elite Çift Renk
Ekim : 1.321.000 TL / Kasım : 1.321.000 TL
Hyundai i20
1.2 Mpi Jump manuel
Ekim : 1.256.000 TL / Kasım : 1.262.000 TL
1.0 T-Gdi Jump otomatik
Ekim : 1.436.000 TL / Kasım : 1.443.000 TL
1.0 T-Gdi Style otomatik
Ekim : 1.524.000 TL / Kasım : 1.533.000 TL
1.0 T-Gdi Elite otomatik
Ekim : 1.627.000 TL / Kasım : 1.636.000 TL
Hyundai İ30
1.5 T-Gdi Hybrid otomatik
Ekim : 1.739.000 TL / Kasım : 1.769.000 TL
1.5 T-Gdi Hybrid otomatik
Ekim : 1.999.000 TL / Kasım : 1.944.000 TL
Hyundai Bayon
1.2 Mpi Jump manuel
Ekim : 1.398.000 TL / Kasım : 1.404.000 TL
1.0 T-Gdi Jump otomatik
Ekim : 1.573.000 TL / Kasım : 1.581.000 TL
1.0 T-Gdi Style otomatik
Ekim : 1.652.000 TL / Kasım : 1.660.000 TL
1.0 T-Gdi Elite otomatik
Ekim : 1.764.000 TL / Kasım : 1.772.000 TL
Hyundai İnster
Advance 84.5 Kw Elektrik
Ekim : 1.612.000 TL / Kasım : 1.620.000 TL
Cross Advance 84.5 Kw Elektrik
Ekim : 1.662.000 TL / Kasım : 1.670.000 TL
Hyundai İoniq 5 125 Kw
Ekim : 2.324.000 TL / Kasım : 2.337.000 TL
Hyundai ioniq 5 N 448 Kw
Ekim : 5.840.000 TL / Kasım : 5.540.000 TL
Hyundai İoniq 6 Advance 111 Kw
Ekim : 2.225.000 TL / Kasım : 2.199.000 TL
Hyundai Kona
1.6 T-Gdi Prime otomatik
Ekim : 2.161.000 TL / Kasım : 2.161.000 TL
Advance 99 Kw Elektrik
Ekim : 2.100.000 TL / Kasım : 2.100.000 TL
Hyundai Santafe 1.6 T-Gdi 215 Ps hybrid 4x4
Ekim : 4.870.000 TL / Kasım : 4.870.000 TL
Hyundai Staria 1.6 T-Gdi 225 Ps Hybrid 4x2
Ekim : 2.464.000 TL / Kasım : 2.474.000 TL
Hyundai Tucson
1.6 T-Gdi 180 Ps Comfort 4x2 otomatik
Ekim : 2.229.000 TL / Kasım : 2.229.000 TL
1.6 T-Gdi 160Ps Prime 4x2 otomatik
Ekim : 2.576.000 TL / Kasım : 2.586.000 TL
1.6 T-Gdi 160Ps Prime Plus 4x2 otomatik
Ekim : 2.666.000 TL / Kasım : 2.666.000 TL
1.6 T-Gdi 160Ps Elit 4x2 otomatik
Ekim : 3.011.000 TL / Kasım : 2.902.000 TL
1.6 T-Gdi 160Ps Elite Plus 4x4 otomatik
Ekim : 3.317.000 TL / Kasım : 3.223.000 TL
1.6 Crdi 136 Ps Prime 4x2 otomatik
Ekim : ----------- / Kasım : 2.680.000 TL
1.6 Crdi 136 Ps Elite 4x2 otomatik
Ekim : 3.142.000 TL / Kasım : 3.034.000 TL
1.6 Crdi 136 Ps Elite Plus 4x4 otomatik
Ekim : 3.394.000 TL / Kasım : 3.335.000 TL
1.6 T-Gdi 215 Ps Hybrid 4x2 otomatik
Ekim : 3.400.000 TL / Kasım : 3.400.000 TL
Nissan kasım ayı fiyat listesi
Nissan Qashqai
1.3 Dig-T Mild Hybrid Designpack
Ekim : 1.999.000 TL / Kasım : 1.999.000 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Skypack
Ekim : 2.861.100 TL / Kasım : 2.384.900 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Skypack 4x4
Ekim : 3.108.100 TL / Kasım : 2.846.100 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid N-Design
Ekim : 3.167.600 TL / Kasım : 2.900.500 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid N-Design 4x4
Ekim : 3.270.400 TL / Kasım : 2.994.600 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Platinum
Ekim : 3.198.600 TL / Kasım : 2.928.900 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Platinum 4x4
Ekim : 3.301.600 TL / Kasım : 3.023.200 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Premium
Ekim : 3.327.400 TL / Kasım : 3.046.800 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Premium 4x4
Ekim : 3.430.200 TL / Kasım : 3.140.900 TL
Nissan Qashqai E-Power 190PS Skypack
Ekim : 3.203.700 TL / Kasım : 2.992.800 TL
Nissan Qashqai E-Power 190PS N-Design
Ekim : 3.317.400 TL / Kasım : 3.095.800 TL
Nissan Qashqai E-Power 190PS Platinum
Ekim : 3.408.200 TL / Kasım : 3.178.000 TL
Nissan Qashqai E-Power 190PS Platinum Premium
Ekim : 3.536.000 TL / Kasım : 3.293.700 TL
Nissan Juke
1.0 Dig-T 115PS 6Mt Tekna
Ekim : 1.549.000 TL / Kasım : 1.549.000 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct Tekna
Ekim : 1.814.500 TL / Kasım : 1.874.300 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct Platinum
Ekim : 2.007.700 TL / Kasım : 2.007.700 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct N-Design :
Ekim : 2.123.900 TL / Kasım : 2.123.900 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct N-Sport
Ekim : 2.123.900 TL / Kasım : 2.123.900 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct Platinum Premium
Ekim : 2.196.100 TL / Kasım : 2.196.100 TL
Nissan X-Trail
1.5 Vc-T Mild Hybrid 163PS Platinum
Ekim : 3.399.000 TL / Kasım : 2.899.000 TL
1.5 Vc-T Mild Hybrid 163PS Platinum Premium
Ekim : 4.109.900 TL / Kasım : 3.975.300 TL
Seat Kasım ayı fiyat listesi
Seat İbiza 1.0 115Ps otomatik Style
Ekim : 1.596.000 TL / Kasım : 1.596.000 TL
Seat İbiza 1.0 115Ps otomatik Fr
Ekim : 1.716.000 TL / Kasım : 1.716.000 TL
Seat Arona 1.0 115Ps otomatik Style
Ekim : 1.686.000 TL / Kasım : 1.686.000 TL
Seat Arona 1.0 115Ps otomatik Fr
Ekim : 1.796.000 TL / Kasım : 1.796.000 TL
Seat Ateca 1.5 150Ps otomatik Xperience
Ekim : 2.576.000₺ / Kasım : 2.576.000 TL
Seat Ateca 1.5 150Ps otomatik Fr Dark Edition
Ekim : 2.831.000 TL / Kasım : 2.831.000 TL
Seat Leon 1.5 116Ps otomatik Fr
Ekim : 2.151.000 TL / Kasım : 2.151.000 TL
Seat Leon 1.5 204Ps eHybrid Fr
Ekim : 2.921.000 TL / Kasım : 2.921.000 TL
Skoda Kasım ayı fiyat listesi
Skoda Elroq 60 e-Prestige
Ekim : 2.192.800 TL / Kasım : 2.192.800 TL
Skoda Enyaq 60 e-Prestige
Ekim : 3.310.900 TL / Kasım : 3.246.300 TL
Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline
Ekim : 3.380.900 TL / Kasım : 3.314.900 TL
Skoda Enyaq Coupe 85x e-Sportline
Ekim : 4.250.400 TL / Kasım : 3.779.500 TL
Skoda Fabia 1.0 115Ps Premium Dsg
Ekim : 1.649.200 TL / Kasım : 1.649.200 TL
Skoda Fabia 1.5 150PS Dsg Monte Carlo
Ekim : 1.971.000 TL / Kasım : 1.971.000 TL
Skoda Scala 1.0 115Ps Dsg Elite
Ekim : 1.757.400 TL / Kasım : 1.757.400 TL
Skoda Scala 1.0 115Ps Dsg Premium
Ekim : 2.040.400 TL / Kasım : 2.040.400 TL
Skoda Scala 1.5 150Ps Dsg Premium
Ekim : 2.160.400 TL / Kasım : 2.160.400 TL
Skoda Scala 1.5 150Ps Dsg Monte Carlo
Ekim : 2.057.100 TL / Kasım : 2.015.000 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Elite
Ekim : 2.275.900 TL / Kasım : 1.999.900 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Premium
Ekim : 2.754.100 TL / Kasım : 2.910.400 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Prestige
Ekim : 2.987.800 TL / Kasım : 3.157.400 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Sportline
Ekim : 2.987.800 TL / Kasım : 3.157.400 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Combi Sportline
Ekim : 3.082.400 TL / Kasım : 3.257.400 TL
Skoda Octavia 2.0 Tsi 265Ps Dsg RS
Ekim : 4.829.600 TL / Kasım : 4.850.400 TL
Skoda Octavia 2.0 Tsi 265Ps Dsg RS
Ekim : 4.732.100 TL / Kasım : 4.950.400 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg Premium
Ekim : 3.527.900 TL / Kasım : 3.527.900 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg Prestige
Ekim : 3.600.000 TL / Kasım : 3.526.800 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg L&K
Ekim : 4.209.600 TL / Kasım : 4.209.600 TL
Skoda Süperb 2.0 Tdi 193Ps Dsg 4x4 L&K Crystal
Ekim : 5.902.100 TL / Kasım : 5.995.400 TL
Skoda Süperb 2.0 Tsi 265PS Dsg 4x4 L&K Crystal
Ekim : 6.000.700 TL / Kasım : 6.095.600 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg Combi Prestige
Ekim : 3.704.100 TL / Kasım : 4.269.400 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg Combi L&K Crystal
Ekim : 4.320.900 TL / Kasım : 4.658.400 TL
Skoda Süperb 2.0 Tdi 193Ps Dsg 4x4 Combi L&K Crystal
Ekim : 6.011.600 TL / Kasım : 6.583.400 TL
Skoda Süperb 2.0 Tsi 265PS Dsg 4x4 Combi L&K Crystal
Ekim : 6.110.200 TL / Kasım : 6.691.400 TL
Skoda Süpeb Plug-in Hybrid e-Sportline
Ekim : 3.712.000 TL / Kasım : 3.712.000 TL
Skoda Kamiq 1.0 115Ps Dsg Elite
Ekim : 1.699.500 TL / Kasım 1.733.900 TL
Skoda Kamiq 1.0 115Ps Dsg Premium
Ekim : 1.874.300 TL / Kasım : 1.874.300 TL
Skoda Kamiq 1.5 150Ps Dsg Premium
Ekim : 2.033.100 TL / Kasım : 2.033.100 TL
Skoda Kamiq 1.5 150Ps Dsg Monte Carlo
Ekim : 2.313.500 TL / Kasım : 2.313.500 TL
Skoda Karoq 1.5 150Ps Dsg Premium
Ekim : 2.950.400 TL / Kasım : 2.950.400 TL
Skoda Karoq 1.5 150Ps Dsg Prestige
Ekim : 2.880.000 TL / Kasım : 2.907.100 TL
Skoda Karoq 1.5 150Ps Dsg Sportline
Ekim : 2.972.900 TL / Kasım : 3.000.900 TL
Skoda Kodiaq 1.5 150Ps mHev Dsg Premium
Ekim : 3.444.200 TL / Kasım : 3.444.200 TL
Skoda Kodiaq 1.5 150Ps mHev Dsg Prestige
Ekim : 3.717.500 TL / Kasım : 3.998.200 TL
Skoda Kodiaq 1.5 150Ps mHev Dsg Sportline
Ekim : 4.020.100 TL / Kasım : 4.020.100 TL
Skoda Kodiaq 2.0 Tdi 193Ps Dsg 4x4 Prestige
Ekim : 5.773.000 TL / Kasım : 5.773.000 TL
Skoda Kodiaq 2.0 Tdi 193Ps Dsg 4x4 Sportline
Ekim : 6.018.400 TL / Kasım : 6.018.400 TL
Skoda Kodiaq 2.0 Tsi 265Ps Dsg 4x4 Rs
Ekim : 6.363.700 TL / 6.363.700 TL
Volkswagen Ekim fiyat listesi
Polo 1.0 80Ps Manuel Impression
Ekim : 1.765.000 TL / Kasım : 1.765.000 TL
Polo 1.0 95Ps Manuel Life
Ekim : 1.985.000 TL / Kasım : 1.985.000 TL
Polo 1.0 95Ps Dsg Life
Ekim : 2.130.000 TL / Kasım : 2.130.000 TL
Polo 1.0 95Ps Dsg Style
Ekim : 2.572.000 TL / Kasım : 2.572.000 TL
T-Cross 1.0 116Ps Manuel Life
Ekim : 2.038.000 TL / Kasım : 2.038.000 TL
T-Cross 1.0 116Ps Dsg Life
Ekim : 2.277.000 TL / Kasım : 2.277.000 TL
T-Cross 1.0 116Ps Dsg Style
Ekim : 2.546.000 TL / Kasım : 2.546.000 TL
T-Cross 1.0 116Ps Dsg R-Line
Ekim : 2.644.000 TL / Kasım : 2.644.000 TL
Taigo 1.0 95Ps Manuel Life
Ekim : 1.886.000 TL / Kasım : 1.886.000 TL
Taigo 1.0 116Ps Dsg Life
Ekim : 2.205.000 TL / Kasım : 2.205.000 TL
Taigo 1.0 116Ps Dsg Style
Ekim : 2.622.000 TL / Kasım : 2.622.000 TL
Taigo 1.0 116Ps Dsg R-Line
Ekim : 2.735.000 TL / Kasım : 2.735.000 TL
Taigo 1.5 150Ps Dsg Style
Ekim : 2.792.000 TL / Kasım : 2.792.000 TL
Taigo 1.5 150Ps Dsg R-Line
Ekim : 2.986.000 TL / Kasım : 2.986.000 TL
Golf 1.5 116Ps Manuel Impression
Ekim : 2.022.000 TL / Kasım : 2.022.000 TL
Golf 1.5 116Ps Dsg Life
Ekim : 2.535.000 TL / Kasım : 2.535.000 TL
Golf 1.5 eHybrid 204Ps Dsg Life
Ekim : 3.112.000 TL / Kasım : 3.112.000 TL
Golf 1.5 116Ps Dsg Style
Ekim : 2.860.000 TL / Kasım : 2.860.000 TL
Golf 1.5 150Ps Dsg Style
Ekim : 3.040.000 TL / Kasım : 3.040.000 TL
Golf 1.5 150Ps Dsg R-Line
Ekim : 3.243.000 TL / Kasım : 3.243.000 TL
Golf 2.0 Tsi 265Ps Dsg GTI
Ekim : 4.659.000 TL / Kasım : 4.659.000 TL
Golf 2.0 Tsi 333Ps 4x4 R
Ekim : 6.324.000 TL / Kasım : 6.324.000 TL
T-Roc 1.5 150Ps Dsg life
Ekim : 2.384.000 TL / Kasım : 2.384.000 TL
T-Roc 1.5 150Ps Dsg Style
Ekim : 2.820.000 TL / Kasım : 2.820.000 TL
T-Roc 1.5 150Ps Dsg R-Line
Ekim : 3.141.000 TL / Kasım : 3.141.000 TL
Tiguan 1.5 150ps Dsg Life
Ekim : 3.049.000 TL / Kasım : 3.049.000 TL
Tiguan 1.5 150ps Dsg Elegance
Ekim : 3.727.000 TL / Kasım : 3.727.000 TL
Tiguan 1.5 150ps Dsg R-Line
Ekim : 4.184.000 TL / Kasım : 4.184.000 TL
Tiguan 2.0Tdi 193Ps 4x4 Elegance
Ekim : 5.609.000 TL / Kasım : 5.609.000 TL
Tiguan 2.0Tdi 193Ps 4x4 R-Line
Ekim : 5.935.000 TL / Kasım : 5.935.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg Life
Ekim : 3.287.000 TL / Kasım : 3.287.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg Life 7Koltuk
Ekim : 3.376.000 TL / Kasım : 3.376.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg Elegance
Ekim : 4.204.000 TL / Kasım : 4.204.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg Elegance 7Koltuk
Ekim : 4.298.000 TL / Kasım : 4.298.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg R-Line
Ekim : 4.485.000 TL / Kasım : 4.485.000
Tayron 1.5 150Ps Dsg R-Line 7Koltuk
Ekim : 4.579.000 TL / Kasım : 4.579.000 TL
Id.4 125Kw Elektrik Pure
Ekim : 2.387.000 TL / Kasım : 2.387.000 TL
Passat 1.5 150Ps Dsg Impression
Ekim : 3.227.000 TL / Kasım : 3.227.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204Ps Dsg Impression
Ekim : 3.462.000 TL / Kasım : 3.462.000 TL
Passat 1.5 150Ps Dsg Business
Ekim : 3.664.000 TL / Kasım : 3.664.000 TL
Passat 1.5 150Ps Dsg Elegance
Ekim : 4.281.000 TL / Kasım : 4.281.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204Ps Dsg Elegance
Ekim : 4.272.000 TL / Kasım : 4.272.000 TL
Passat 1.5 150Ps Dsg R-Line
Ekim : 4.400.000 TL / Kasım : 4.400.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204Ps Dsg R-Line
Ekim : 4.413.000 TL / Kasım : 4.413.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 272Ps Dsg R-Line
Ekim : 4.649.000 TL / Kasım : 4.649.000 TL
Passat 2.0 Tdi 193Ps 4x4 Dsg Elegance
Ekim : 6.460.000 TL / Kasım : 6.460.000 TL
Passat 2.0 Tsi 265Ps 4x4 R-Line
Ekim : 6.498.000 TL / Kasım : 6.498.000 TL
Passat 2.0 Tdi 193Ps 4x4 R-Line
Ekim : 6.616.000 TL / Kasım : 6.616.000 TL
Id.7 210Kw Elektirik Pro S
Ekim : 4.177.000 TL / Kasım : 4.177.000 TL
Touareg V6 3.0 Tdi 286Ps 4x4 Elegance
Ekim : 10.143.000 TL / Kasım : 10.143.000 TL
Touareg V6 3.0 Tdi 286Ps 4x4 R-Line
Ekim : 10.660.000 TL / Kasım : 10.660.000 TL