Market aracının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde market aracı, bir kilometre boyunca, yokuş aşağı kendi kendine indi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, gençler saniye farkıyla ölümden kurtuldu.

KAYNAK: İHA
Market aracının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, BİM markete ait ürünlerin yüklü olduğu transpaleti market görevlisi elinden kaçırdı. Kontrolden çıkan trans palet sokak boyunca yaklaşık 1 kilometre ilerlerken, ürünler yola savruldu. Son sürat inen transpalet sokağın başındaki doğalgaz kutusuna ardından, bir dükkanın önündeki kaldırıma çarparak devrildi. İki kişi hızla gelen transpaleti son anda fark ederken, altında kalmaktan kurtuldu. Çarptığı alanda bekleyen dört çocukta, adeta saniye farkıyla ölümden döndü. Yaşanan aksiyon dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yokuşta düşen içecekler ise yaklaşık bir kilometre boyunca kendi kendine ilerledi. İçecek dolu şişelerin geldiği gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“ETRAF BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ”

Dükkan sahibi Tahir Çetinkaya, “Yukarıdaki BİM marketten, paleti elinden kaçırmışlar. Doğalgaz kutusuna, oradan benim dükkanın önüne çarptı. Panikle dışarıya fırladık. İster istetemez bir korku yaşadık, yoğun gürültüyle indi. Bütün içecek şişeleri üstündeydi. Şişeler komple yuvarlandı, transpalet dükkanın önüne vurup devrildi. Akünün suları yayıldı, etraf bir anda savaş alanına döndü. Burada çocuklar son anda kurtardı kendini” dedi.

Mahalle sakinlerinden Güler Balyoz, “Evin içinde oturuyordum, bir anda 'güm' diye bir ses geldi. Ben bomba patlatıyorlar sandım. Çıktım dışarı transpalet yukarıdan aşağıya inmiş çiçekçinin orda buldu kendini. Gazlı içecekler, yiyecekler dağıldı kapışan kapışana. BİM market çalışanları geldi ‘bir şey var mı’ dediler. Sonra topladılar, kimini aldılar kimini almadılar vatandaşa verdiler. Şişeler yukarıdan aşağıya patlayarak gitti. BİM sahibi dua etsin o esnada çocuklar yoktu. Çocuğa vursaydı kurtulamazdı” diye konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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