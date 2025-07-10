Market çalışanı zabıtaya bıçakla saldırdı

Kaynak: İHA
Market çalışanı zabıtaya bıçakla saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta market çalışanları ile zabıta arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bir çalışan zabıtaya bıçakla saldırdı.

İddiaya göre, sebze kasalarını kaldırımda gören zabıta ekipleri, market çalışanlarına "Bunları hemen buradan kaldırın" diyerek ihtarda bulundu.

Market çalışanı ise ürünlerin yeni geldiğini söyleyip, raflara dizileceğini belirterek sürecin uzayacağını söyledi. Zabıta ve market çalışanları arasında tartışma çıktı. Diğer market çalışanları da desteğe gelince ortalık karıştı. Market çalışanı zabıtaya bıçakla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. 1 kişi de polise zorluk çıkardı. Yaşanan anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

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