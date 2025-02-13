"Market fiyatlarını karşılaştır" sitesine yoğun ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, dün erişime açılan "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilk gün yoğun giriş gerçekleştirildi. İlk 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirilirdi

Siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyarette bulunuldu. Site içi arama sayısı ise bu sürede 2 milyon 141 bine ulaştı.

Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor.

Merkez, geliştirdiği metotlar ve algoritmalarla gelen aykırı değerleri temizleyerek, veri kalitesini artırıyor. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamalarıyla paylaşılarak anlık yayımlanıyor.