Market hırsızlığı enflasyonu bile artıracak boyuta geldi: İşin içinde organize suç çeteleri de var

Almanya’da koronavirüs salgını sonrası artan market hırsızlığı artık büyük bir sorun haline geldi. Yetkililer hırsızlık oranlarında düşüş yaşandığını belirtse de daha fazla stokun raflardan kaybolması sorunun ne kadar büyük boyutlara geldiğini ortaya koydu. Öte yandan hırsızlık olaylarının bir kısmının organize suç çeteleri tarafından organize edildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Almanya'daki perakende envanter kayıpları 2024 yılında 4,95 milyar euroya yükselerek bir önceki yıla göre yüzde 3 artış gösterdi ve Köln merkezli EHI Perakende Enstitüsü tarafından yapılan sektör araştırmalarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakama ulaştı. Artış büyük ölçüde mağaza hırsızlığındaki yaklaşık yüzde 5'lik artıştan ve tipik olarak suç başına en az bin euro'luk mal çalan organize suç gruplarıyla ilişkili hırsızlıkların sayısının artmasından kaynaklandı.



Almanya'da 17 binden fazla mağaza işleten 98 perakendecinin verilerine dayanan rapor, hırsızlık ve önleme çabalarının fiyatları genel olarak yaklaşık yüzde 1,5 oranında artırdığını ortaya koyuyor. Ülkenin tüm perakende sektörü yaklaşık üç milyon kişiye istihdam sağlamakta ve yıllık yaklaşık 630 milyar euroluk satış gerçekleştiriyor.



HIRSIZLAR ALKOL, KAHVE, TIRAŞ BIÇAĞI, PARFÜM, ELEKTRONİK ÇALIYOR



Raporda hırsızların genellikle süpermarketlerdeki alkol ve kahve, eczanelerdeki tıraş bıçakları ve parfümler ile elektronik veya markalı giysiler gibi küçük ve yüksek değerli ürünleri hedef aldığı belirtiliyor.



Aynı zamanda enflasyon da gündelik malları daha pahalı hale getirdi. Araştırmanın yazarı Frank Horst, "İnsanların artık belirli ürünleri karşılayamadığını mı yoksa bunun kısmen bu kadar yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmaya karşı bir protesto biçimi mi olduğunu söylemek zor" dedi.



Alman polis verileri 2023'ten itibaren rapor edilen hırsızlık vakalarının sayısında bir düşüş olduğunu gösterse de, EHI envanter değerlendirmelerinin gerçek hırsızlık seviyelerinin daha doğru bir resmini sunduğunu savunuyor. Çünkü hırsızlık olaylarının yaklaşık yüzde 98'i tespit edilemiyor.



Alman perakende birliği HDE'nin CEO'su Stefan Genth, "Polise yapılan ihbarlar nadiren mahkumiyetle sonuçlandığı için pek çok perakendeci hayal kırıklığına uğruyor. Bu nedenle suç duyurusunda bulunmanın gerektirdiği bürokratik çabalardan kaçınıyorlar." dedi.



Bunun yerine, mağazalar genellikle güvenlik kameraları, dedektif operasyonları ve personel eğitimi gibi kendi güvenlik önlemlerine yatırım yapıyor. Almanya'da yapılan araştırmaya katılan her dört perakendeciden biri 2024 yılında güvenlik bütçelerini artıracaklarını söyledi.



Securitas AB gibi firmalar bu büyük talepten faydalanıyor. Aynı zamanda, müşterilerin değişen beklentileri özellikle teknoloji ve yapay zekâ kullanımı ile ilgili olarak uygun çalışan bulmayı daha da zorlaştırıyor.