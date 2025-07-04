Market müdürü çalışanını üzerine oturarak öldürdü! Kan donduran olay

ABD'de Bir kadın market müdürü ve çalışan arasında ürün yerleştirme konusunda tartışma çıktı. Müdür, çalışanın üzerine oturarak nefessiz bıraktı. Genç kadın, günler devam eden yaşam mücadelesinden sonra yaşamını yitirdi.

ÇALIŞANINI ÜSTÜNE OTURARAK ÖLDÜRDÜ!

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir 7-Eleven mağazasında meydana gelen olay dünya gündemine oturdu. Ürün yerleştirme konusunda yaşanan bir tartışma sonrası müdür ile çalışan arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası 24 yaşındaki çalışan Jessica Mclaughlin, yere düştü.

Müdür, yere düşen, Mclaughlin’in üstüne oturarak nefessiz bıraktı. beyin oksijensiz kalması sebebiyle hayati fonksiyonları duran Mclaughlin, hayatını kaybetti. Müdür ise olay yerinden kaçtı.

Ailesi, cenaze masraflarını karşılamak için bir GoFundMe kampanyası başlattı. Yapılan kampanyada 30 bin doların üzerinde bağış toplandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.