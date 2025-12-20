Tartışma cinayetle son buldu. Aralarında husumet bulduğu iddia edilen Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem, Ömer Y.'nin marketinde alkol aldılar.

Bir süre sonra aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Y. ruhsatsız silahı ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'i vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundular. Olay Emniyet ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ömer Y., olay yerine gelen ekiplere olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim olurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Y. polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada 'Çökmek istediler. Onun için öldürdüm' dediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.