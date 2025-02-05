Market sahibine silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi 1365. Sokak'ta bulunan marketin önüne motosikletle 2 kişi geldi. Motosikletten inen bir kişi markete kurşun yağdırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi geldikleri motosiklete binerek olay yerinden hızla kaçtılar.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği kimliği öğrenilemeyen market sahibi yaralandı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri de yaralanan market sahibine müdahalede bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği markette incelemede bulundu. Saldırı sonrası olay yerinde yaşananlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Aynı markete daha önce de kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla saldırıda bulunulmuş ve olayda markete alışveriş yapmak için giren bir müşteri yaralanmıştı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması ve yaşanan saldırı ile ilgili inceleme başlattı.