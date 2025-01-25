Market zinciri kapatıyor. 3 bin kişi işsiz kalacak

Birleşik Krallık'ın önde gelen süpermarket zincirlerinden Sainsbury’s, karlılığı artırmak amacıyla kafelerini kapatma kararı aldı. Bu adım, yaklaşık 3 bin kişinin işsiz kalmasına yol açacak.

Birleşik Krallık'ın ikinci büyük süpermarket zinciri olan Sainsbury’s, işletme stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirket, karlılığı artırma hedefiyle kafe, pastane ve pizza bölümlerini kapatma kararı aldı. Bu adım, toplamda 3 bin kişinin işsiz kalmasına sebep olacak.

Sainsbury’s, maliyetlerini düşürme ve verimliliği artırma amacı güdüyor. Şirket yetkilileri, “Kafelerin sadık müşterilerinin çoğunun bu alanları düzenli olarak kullanmadığını” belirtti. Buna ek olarak, şirketin yöneticileri, kapatma kararının Sainsbury’s’in daha verimli çalışmasına olanak tanıyacağını ifade etti.

İşten çıkarılacaklar arasında, zincirin üst düzey yöneticileri de bulunuyor. Sainsbury’s CEO’su Simon Roberts, şirketin “Zorlu bir maliyet ortamıyla karşı karşıya olduğunu” ve bu sebeple zorlu kararlar almak zorunda kaldıklarını belirtti. Şirket, üst düzey yönetici pozisyonlarında önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 20 oranında bir azalma yaşanacağını açıkladı.

Sainsbury’s, Birleşik Krallık perakende sektöründe önemli bir oyuncu olmasına rağmen, yüksek işletme maliyetleri ve artan rekabet gibi zorluklarla mücadele ediyor. Şirket, 2023 yılı itibarıyla karlılığını artırmak amacıyla çeşitli stratejik adımlar atmıştı. Kafe ve restoran bölümlerinin kapatılması, bu sürecin bir parçası olarak görülüyor.

Sainsbury’s, uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek için operasyonel verimliliğini artırmayı hedeflerken, aynı zamanda müşteri taleplerine de daha uygun hizmetler sunmayı amaçlıyor. Şirket, yeni stratejisinin şirketin finansal yapısını güçlendireceğini umuyor.