Markete gitmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı

Kahramanmaraş'ta arabanın çarptığı kadın yaşamını yitirdi, kızı ise ağır biçimde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu'nda vuku buldu. Anne Hürü Karaca ve kızı S.G.K. markete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isterken H.N. yönetimindeki Honda marka otomobil çarptı.

İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde anne Hürü Karaca'nın yaşamını kaybettiğini tespit etti, kızı S.G.K. ise hastaneye sevk edildi.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, hastaneye kaldırılan S.G.K.'nın halinin ağır olduğu bildirildi.

