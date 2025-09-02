Marketler pazar günü kepenk kapatabilir!



Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu'nu duyurdu.

Söz konusu raporda, birçok yapısal sorun ve çözüm önerisine yer verildi.

Rapora göre, yerel perakende zincirlerinin, özellikle küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir çalışma alanı sunduğu, bölgesel kalkınmaya ve istihdam dengesine katkı sağladığı belirtildi.

MARKETLERİN PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLMASI ÖNERİLDİ



Kadınların en yoğun çalıştığı sektörlerden birinin perakende olduğuna dikkat çekilen raporda, kadınların iş yaşamında kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporda öne çıkan önerilerden biri pazar günleri marketlerin kapalı olması yönünde oldu. Bu önerinin çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini mümkün kılarak, sosyal hayatla iş hayatı arasında denge kurulmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Sürdürülebilir istihdamda sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, perakende sektöründe çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü kalıcı iş olarak görmedikleri vurgulanıyor.

