Marketlerde artık satılamayacak. Resmi Gazete'de yayımlandı

Market raflarını süsleyen limon suyu izlenimi verilmiş ürünler artık yasaklanıyor. Çünkü, karar Resmi Gazete'de yayımlandı, satışlarına yıl sonundan itibaren yasak getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle limon suyu izlenimi veren sosların satışına yasaklama kararı geldi. Talep Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelmişti. Bu talep üzerine Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne yönelik önemli bir düzenleme getirildi.

LİMON SUYU İZLENİMİ VEREN ÜRÜNLER YASAKLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle limon suyu izlenimi veren, limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimli ürünlerin satışın yasaklanması karar altına alındı.

31 ARALIK GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne eklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Karar 31 Aralık gününden sonra Türkiye'de bu ürünlerin rafa çıkması, piyasaya sürülmesi yasak altına alınacak.

NAR EKŞİSİ SATIŞINA YÖNELİK DE DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Nar ekşisiyle ilgili düzenlemeye gitmişti. Nar suyu ve nar suyu konsantresi kullanılması ve herhangi bir başka gıda maddesi eklenen ürünlerin satışının engellenmesi yönünde karar alınmıştı. Bu ürünlerin içerisine başka gıda maddeleri eklenmesine 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren izin verilmeyeceği duyurulmuştu.