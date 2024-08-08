Marketlerde bir devir sona eriyor! Raflarda bunları göremeyeceksiniz

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tebliğ taslağıyla peynirin market raflarında kullanılan ibarelerine düzenleme getiriyor.
Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, tebliğ ile birlikte eritme peynirlerinde ürün adı gibi kullanılabilen ‘tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri’ gibi ibareler tarihe karışacakken, Tarım ve Orman Bakanlığı ve sektör temsilcileriyle birlikte firmaları ziyaret edip görüş alıyor.
Yeni peynir tebliği taslağının taklit ve tağşişi engelleyeceğine değinen temsilciler, bu tebliğin gıda güvenliğinin sağlanmasında ve haksız rekabetin önüne geçilmesinde etkili olacağı vurgulanıyor.
"TÜKETİCİYİ YANILTACAK ŞEKİLDE ÜRETİLEREK PİYASAYA ARZ EDİLEMEYECEK"
Söz konusu tebliğ taslağına göre eritme peynirin tek başına ürün adı algısı yaratacak ifade olarak kullanılamayacağını söyleyen Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, “Eritme peynirlerine ilişkin olarak geleneksel ve yöresel peynirler ile coğrafi işaret olarak tescil edilmiş peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya arz edilemeyecek. (Tulum, örgü, çeçil, dil, tel, abaza, kaşar peyniri gibi çağrışım yapacak şekilde sunulamazlar.) Eritme peynirinin etiketinde ise gıdanın adı ilgili düzenlemede en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak temel görüş alanında belirtilecektir" dedi.
"TEK BAŞINA ÜRÜN ADI ALGISI YARATARAK KULLANILAMAYACAK"
Altuntaş, "Eritme peynirlerinde ürün adı gibi kullanılabilen; peynirin piyasaya sunulduğu biçimine, üretim tekniğine, şekline ve kullanım amacına göre sürülebilir, ultrafiltrasyon, üçgen, tost için gibi ibareler, tek başına ürün adı algısı yaratarak kullanılamayacak. Ürün adı algısı oluşturulmaması ve ürün adının yazıldığı puntodan daha büyük puntoyla yazılmaması kaydıyla kullanılabilecek" diye konuştu.