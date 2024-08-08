Marketlerde bir devir sona eriyor! Raflarda bunları göremeyeceksiniz

Kaynak: Dünya
Marketlerde bir devir sona eriyor! Raflarda bunları göremeyeceksiniz

Tarım ve Orman Bakan­lığı, yeni peynir teb­liğ ile taklit ve tağşişin önüne geçmeyi planlarken, tebliğ ile ‘tu­lum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri’ gibi ibareler tari­h olacak.

Tarım ve Orman Bakan­lığı, ye­ni tebliğ taslağıyla peynirin mar­ket raflarında kullanılan iba­relerine düzenleme getiriyor.

Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, tebliğ ile birlikte eritme peynirlerinde ürün adı gibi kullanılabilen ‘tu­lum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri’ gibi ibareler tari­he karışacakken, Tarım ve Orman Bakanlığı ve sektör temsilcile­riyle birlikte firmaları ziyaret edip görüş alıyor.

Yeni peynir tebliği taslağının taklit ve tağ­şişi engelleyeceğine değinen temsilciler, bu tebliğin gı­da güvenliğinin sağlanmasın­da ve haksız rekabetin önüne geçilmesinde etkili olacağı vurgulanıyor.

"TÜKETİCİYİ YA­NILTACAK ŞEKİLDE ÜRETİLEREK Pİ­YASAYA ARZ EDİLEMEYECEK"

Söz konusu tebliğ taslağına göre eritme peynirin tek başı­na ürün adı algısı yaratacak ifa­de olarak kullanılamayacağını söyleyen Karma Grup Regü­lasyon ve Operasyon Direktö­rü Didem Altuntaş, “Eritme peynirlerine iliş­kin olarak geleneksel ve yöre­sel peynirler ile coğrafi işaret olarak tescil edilmiş peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi ya­nıltacak şekilde üretilerek pi­yasaya arz edilemeyecek. (Tu­lum, örgü, çeçil, dil, tel, abaza, kaşar peyniri gibi çağrışım ya­pacak şekilde sunulamazlar.) Eritme peynirinin etiketinde ise gıdanın adı ilgili düzenle­mede en az 3 mm olduğu pun­to büyüklüğündeki karakterler kullanılarak temel görüş ala­nında belirtilecektir" dedi.

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"TEK BAŞINA ÜRÜN ADI ALGISI YARATARAK KULLANILAMA­YACAK"

Altuntaş, "Eritme peynirlerinde ürün adı gibi kul­lanılabilen; peynirin piyasaya sunulduğu biçimine, üretim tekniğine, şekline ve kullanım amacına göre sürülebilir, ult­rafiltrasyon, üçgen, tost için gi­bi ibareler, tek başına ürün adı algısı yaratarak kullanılama­yacak. Ürün adı algısı oluştu­rulmaması ve ürün adının ya­zıldığı puntodan daha büyük puntoyla yazılmaması kaydıy­la kullanılabilecek" diye konuştu.

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