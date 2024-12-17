Marketlerde bu ürünler tek tek toplatılacak! Artık tamamen yasaklandı…

Gıda etiketlerinde haksız rekabeti önlemek amacıyla yeni düzenlemelere gidildi. süt ürünlerinde ‘köy’, ‘ev’, ‘geleneksel’, ‘çiftlik’, ‘%100’ gibi tüketicinin yanıl­tılmasına sebep olan ifade­ler artık yasaklandı. Ayrıca Soya, yulaf, badem, fındık kul­lanılarak üretilen içeceklerin üzerinde “süt” ibaresinin yasaklandığını ve “içecek” ifadesinin kullanılacak.

KÖY ÜRÜNÜ ALGISI ORTADAN KALDIRILDI

27 Kasım’da Gıda ve Kont­rol Genel Müdürlüğü’nün yeni yö­netmenlik kılavuzunda gıdanın adı ve net miktarı dışında ürün ti­pine göre bulunması gerekli bilgilerde önemli revizyonlar yapıldığı belirtildi. süt ürünlerinde ‘köy’, ‘ev’, ‘geleneksel’, ‘çiftlik’, ‘%100’ gibi tüketicinin yanıl­tılmasına sebep olan ifade­ler kaldırıldı. Karma Grup Regülasyon ve Operas­yon Direktörü Didem Altuntaş, ise yönetmeliğe ilişkin detayları Dünya gazetesine değerlendirdi. Altuntaş, yeni hükümle­re uygun olmayan ürünlerin 31 Aralık 2026’dan sonra piya­sada bulundurulmayacağının altını çizdi.

Tüke­ticilerin yanıltılmasının önü­ne geçmek ve ilk bakışta ürü­nün ne olduğunu anlamasını sağlamak amacıyla kararın alındığını belirten Altuntaş, firmaların markalarında da köy ürünü al­gısı yaratması engellendiğini söyledi. Yapı­lan değişiklikle tüketicilerin gıda etiketlerini daha kolay okuması ve anlayabilmesinin hedeflendiğini Altuntaş, söyledi.

“SÜT” İBARESİ DE YASAK­LANDI

Soya, yulaf, badem, fındık kul­lanılarak üretilen içeceklerin üzerinde “süt” ibaresinin yasak­landığını ve “içecek” ifadesinin kullanılacağını vurgulayan Altuntaş, “Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliğinde süt tanı­mı ‘inek, koyun, keçi ve manda sütü’ için yapılmış. Bitkisel kay­naklar kullanılarak üretilen bu tarz ürünlerde ise süt tanımı ya­pılması tüketicileri yanıltıcı ola­rak değer­lendiriliyor. Tür­kiye de yeni olan ya da var olan firmalar ürün adlarını mevzuatın izin verdiği şekilde değiştirip, etiketlerini güncelleyecekleridir. Bu tarz ürünlerde yaygın bir kullanım olduğu dü­şünüldüğünde, firmalar için bu isimlendirmeden vazgeçerek yeni bir tanıtım oluşturmak zor­lu bir yolculuk olacak” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ‘LEZZETİ’ VE ‘KEYFİ’ İFADELERİ KALDIRILMIŞTI

Daha önce de Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenlemeye gitmişti. Etiketlerde artık aroma vericiye dair gerçek gıda görseli kullanılmayacaktı. Tüketicilerin birbiriyle karıştırabileceği, birbirine benzetebileceği gıdalarda, “…tadında”, “…lezzeti”,“…keyfi” gibi ifadeler kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.