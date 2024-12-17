Marketlerde bu ürünler tek tek toplatılacak! Artık tamamen yasaklandı…

Gıda etiketlerinde haksız rekabeti önlemek amacıyla yeni düzenlemelere gidildi. süt ürünlerinde ‘köy’, ‘ev’, ‘geleneksel’, ‘çiftlik’, ‘%100’ gibi tüketicinin yanıltılmasına sebep olan ifadeler artık yasaklandı. Ayrıca Soya, yulaf, badem, fındık kullanılarak üretilen içeceklerin üzerinde “süt” ibaresinin yasaklandığını ve “içecek” ifadesinin kullanılacak.
KÖY ÜRÜNÜ ALGISI ORTADAN KALDIRILDI
27 Kasım’da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yeni yönetmenlik kılavuzunda gıdanın adı ve net miktarı dışında ürün tipine göre bulunması gerekli bilgilerde önemli revizyonlar yapıldığı belirtildi. süt ürünlerinde ‘köy’, ‘ev’, ‘geleneksel’, ‘çiftlik’, ‘%100’ gibi tüketicinin yanıltılmasına sebep olan ifadeler kaldırıldı. Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, ise yönetmeliğe ilişkin detayları Dünya gazetesine değerlendirdi. Altuntaş, yeni hükümlere uygun olmayan ürünlerin 31 Aralık 2026’dan sonra piyasada bulundurulmayacağının altını çizdi.
Tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek ve ilk bakışta ürünün ne olduğunu anlamasını sağlamak amacıyla kararın alındığını belirten Altuntaş, firmaların markalarında da köy ürünü algısı yaratması engellendiğini söyledi. Yapılan değişiklikle tüketicilerin gıda etiketlerini daha kolay okuması ve anlayabilmesinin hedeflendiğini Altuntaş, söyledi.
“SÜT” İBARESİ DE YASAKLANDI
Soya, yulaf, badem, fındık kullanılarak üretilen içeceklerin üzerinde “süt” ibaresinin yasaklandığını ve “içecek” ifadesinin kullanılacağını vurgulayan Altuntaş, “Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliğinde süt tanımı ‘inek, koyun, keçi ve manda sütü’ için yapılmış. Bitkisel kaynaklar kullanılarak üretilen bu tarz ürünlerde ise süt tanımı yapılması tüketicileri yanıltıcı olarak değerlendiriliyor. Türkiye de yeni olan ya da var olan firmalar ürün adlarını mevzuatın izin verdiği şekilde değiştirip, etiketlerini güncelleyecekleridir. Bu tarz ürünlerde yaygın bir kullanım olduğu düşünüldüğünde, firmalar için bu isimlendirmeden vazgeçerek yeni bir tanıtım oluşturmak zorlu bir yolculuk olacak” ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE ‘LEZZETİ’ VE ‘KEYFİ’ İFADELERİ KALDIRILMIŞTI
Daha önce de Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenlemeye gitmişti. Etiketlerde artık aroma vericiye dair gerçek gıda görseli kullanılmayacaktı. Tüketicilerin birbiriyle karıştırabileceği, birbirine benzetebileceği gıdalarda, “…tadında”, “…lezzeti”,“…keyfi” gibi ifadeler kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.