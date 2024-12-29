Marketlerde fahiş fiyat denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marketlerde fahiş fiyat denetimi

Cumayeri Belediyesi, fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla Zabıta ekipleriyle marketlerde denetim yapıyor.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Zabıta ekipleri fahiş fiyat uygulamalarını engellemek için denetim gerçekleştirdi. Cumayeri Belediyesi, halkın sağlığını ve ekonomik refahını korumak amacıyla marketlerde denetimlerine devam ediyor. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerinin yanı sıra hijyen koşullarını ve fiyat etiketlerini kontrol ederek, sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamı sağlamaya çalışıyor. Yetkililer, asgari ücrete yapılan zammın ardından fiyatların aşırı yükselmesini engellemek amacıyla bu denetimlerin yapıldığını belirtti. Ayrıca, denetimlerin düzenli olarak süreceği ve tespit edilen eksiklikler için gerekli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Marketlerde fahiş fiyat denetimi

Marketlerde fahiş fiyat denetimi

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