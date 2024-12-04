Marketlerde yapay zeka dönemi! Fiyatlar tek tek incelenecek

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yapay zeka temelli araçların devreye alınmasının özellikle hizmet ve gıda sektörlerinde önemli etkiler yaratacağı belirtildi.

Birol Küle kırmızı et, beyaz et, yumurta ve perakende sektörleri ile süpermarketlerde geleneksel denetimlerin yanı sıra artık yapay zeka destekli araçlarla da sürekli takip edileceğini ve müdahalede bulunulacağını söyledi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, son dönemde yürüttükleri soruşturmalar ile yapay zeka projesine ilişkin değerlendirmede bulundu

"EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE OLDU"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aylık enflasyonun yüzde 2,24, yıllık enflasyonun ise yüzde 47,09 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Birol Küle, tüketici fiyatlarında en yüksek aylık artışın yüzde 5,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldüğünü belirtti. Yıllık bazda ise en fazla fiyat artışının eğitim, konut, lokanta ve oteller gibi hizmet sektörlerinde yaşandığına dikkat çekti.

"TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNE ODAKLANDIK"

Birol Küle, Rekabet Kurulu olarak dar gelirli vatandaşlar için kritik önemi olan temel ihtiyaç ürünlerine odaklandıklarını söyleyerek , 2015’ten bu yana gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık sektörlerinde 100'den fazla rekabet ihlali incelemesi yaptıklarını belirtti. Bu yılın ilk 9 ayında ise 14 incelemenin sonuçlandırıldığını ve bunların 7'sinin soruşturma, 7'sinin ön araştırma olduğunu sözlerine ekledi.

BEYAZ ET SEKTÖRÜNDE 1,2 MİLYAR LİRA CEZA KESİLDİ

Birol Küle "Fiyat artışları ve katılığı yaşanan sektörleri yakından izliyoruz. Kırmızı ve beyaz et ile yumurta ve marketler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2024'te gıda ve bağlantılı sektörlerde tamamlanan soruşturmalar ambalajlı su, atıştırmalık ürünler, bal, fındık, baharat, beyaz et sektörlerine ilişkin oldu. Yakın dönemde, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere şu ana değin yaklaşık 1,2 milyar lira ceza kestik ve inceleme halen devam ediyor. Yumurta üretimi ve satışı alanındaki teşebbüslere 98 milyon lira, viyol sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ise yaklaşık 55 milyon lira ceza verildi."

"YAPAY ZEKA İLE YAKIN TAKİBE ALACAĞIZ"

Söz konusu sektörleri geleneksel inceleme yöntemleriyle takip etmeyi sürdüreceklerini aktaran Birol Küle, "Yapay zeka temelli araçlarla artık bu sektörleri çok daha yakın takibe alacağız." ifadesini kullandı.

Küle, bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan çeşitli veriler üzerinden alt sektörler de dahil öncü göstergelerin belirleneceğini dile getirerek, "Bu öncü göstergelerle 'makine öğrenimi' algoritmaları kullanılarak potansiyel olarak gerçekleşebilecek fiyat ve benzeri piyasa anomalilerinin önceden tespit edilmesi, ayrıca anomali durumlarının diğer değişkenlerle de desteklenerek analiz edilmesini hedeflemekteyiz. Bu anlamda fiyat anomalilerinin görüldüğü sektörlerde resen ve süratle incelemeler gerçekleştireceğiz. Bu projemizin en temel çıktıları özellikle hizmet ve gıda sektörlerinde olacak. Kırmızı et, beyaz et, yumurta ve perakende sektörleri ile süpermarketleri artık yapay zeka destekli araçlarımızla da sürekli takip edecek ve gerektiğinde müdahalede bulunacağız." diye konuştu.