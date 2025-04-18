Marketlerde yemek kartı bilmecesi! Kullanım sınırı yine gündemde...

Milyonlarca emekçinin besleme ihtiyacını karşılayan yemek kartları kimi zaman marketlerde kullanılıyor.

Son zamanlarda gündemde yer alan "yemek kartlarının marketlerdeki kullanımına sınırlama" tartışmalar yeniden alevlendi.

"MARKETTE SINIR 3 BİN 476 TL"

Milliyet'te yer alan habere göre İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin mevzuat olduğunu hatırlatarak "Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi. Yemek kartlarının günlük olarak 158 TL marketlerde kullanım limiti var. Yani 158 TL’yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3 bin 476 TL yapar. Bir ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Bu sene bir çalışanın öğle yemeğinin 264 TL olduğunu ve bunun 158 TL'sinin gider olarak kabul edildiğini belirterek, vatandaşların ortaya çıkan 3 bin 476 TL’lik limiti isterlerse tek seferde de kullanabileceklerini paylaştı.