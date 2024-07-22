Marketlerde yeni dönem. Bakanlık açıklamıştı, resmen başladı

Kaynak: AA
Marketlerde yeni dönem. Bakanlık açıklamıştı, resmen başladı

Tüm Türkiye'de geçerli olacak marketlerde karekod uygulaması resmen başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yakın zamanda tüm marketlerde geçerli olacak gıda İşletmelerinde karekod uygulamasının detaylarını açıkladı.

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Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada , "Umuyorum ki en kısa sürede işletmelerin çoğunluğu bu uygulamayı hayata geçirmiş olacak. Bir tüketici olarak markete gittiğimde bu karekodu okutup, buranın en son ne zaman denetlendiğini gördüğümde bu benim için bir güven kaynağı olacak" dedi.

Bakan Yumaklı Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması'nı vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için geliştirildiğini vurguladı. Gıda güvenliği üzerine yapılan çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Bakan Yumakla karekod uygulamasının ise ilk olarak Tarım Kredi Kooperatifleri'nde hayata geçirildiğini belirtti.

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UYGULAMA DAHA DA GELİŞTİRİLECEK

Yurt genelinde 776 bine yakın gıda işletmesi bulunduğunu belirten Yumaklı, gıda güvenilirliğinin her vatandaşın hakkı olduğunu söyleyerek işletmelerin bu karekodu kullanarak denetim detaylarını müşterileriyle paylaşmasının çok önemli olduğuna değindi. Bakan Yumaklı sistemin ileri adımında ise vatandaşların işletmenin denetlenip denetlenmediğini görebileceği gibi aynı zamanda denetleme sonuçlarına da bu uygulama ile ulaşabileceklerini söyledi.

SON DENETİM TARİHİNE KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Gittiği marketlerde vatandaşları karekod uygulamasını kullanmaya davet eden Bakan Yumaklı, işletmenin karekodu görülebilen bir yerde tutmakla yükümlü olacağını, uygulama ile işletmelere ait kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi gibi bilgilere kolayca erişebileceklerini söyledi.

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