Marketlerdeki gizli tehlikeye karşı kritik uyarı: Saniyelik temas yetiyor

New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi’nden çocuk ve çevresel sağlık uzmanı Prof. Dr. Leonardo Trasande, alışveriş sonrası verilen fişlerin büyük çoğunluğunun termal kâğıttan yapıldığını ve bu kağıtların zararlı kimyasallar içeren plastik bazlı bir kaplamaya sahip olduğunu belirtti.

T24 yer alan habere göre; Trasande, parlak yüzeyleriyle dikkat çeken bu fişlerin, cilt yoluyla emilebilen toksik maddeler içerdiğine işaret ederek, bu kimyasalların uzun vadede kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Termal kağıtlar üzerine yazı basmak maksadıyla ısıya duyarlı mürekkepler kullanılarak üretildiğinden dolayı ciddi iş sağlık risklerini barındırıyor.

KISIRLIK VE KANSER TÜRLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Bisfenol-A (BPA) ve onun yerine kullanılan bisfenol-S (BPS) gibi kimyasallar, endokrin sistemini etkisi altına aldığından kalp hastalıkları, hormonal bozukluklar, kısırlık ve bazı kanser türleriyle ilişkilendiriliyor.

32 MAĞAZA FİŞİ İNCELENDİ

Avrupa Birliği, tarafından BPS’yi gıda ambalajlarında yasaklandı. ABD’nin Kaliforniya eyaleti ise bu kimyasalı üreme sağlığına zararlı olarak nitelendirdi. 2024 yılında Çevre Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, büyük zincir mağazalardan toplanan 32 fiş incelendi ve sonuçların endişe verici boyutlara ulaştığı belirtlendi. Sadece 10 saniyelik temas, Kaliforniya yasalarına göre sağlık uyarısı gerektirecek miktarda kimyasal geçişine yol açıyor.