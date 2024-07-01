Markette 25 tarlada 5 TL'den gidiyor! 45 derece sıcaklıkta zorlu mesai başladı

Markette 25 tarlada 5 TL'den gidiyor! 45 derece sıcaklıkta zorlu mesai başladı
Kaynak: İHA

Kilis'te hasadına başlanan domatesin kilosu tarlada 4 ile 5 TL arasında alıcı bulurken, marketlerde ise 25 TL'den satışa sunuluyor.

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Markette 25 tarlada 5 TL'den gidiyor! 45 derece sıcaklıkta zorlu mesai başladı 1

Kilis'te çiftçiler, bereketli topraklarda domates fidelerini toprakla buluşturdu ve hasadını gerçekleştirdi.

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Markette 25 tarlada 5 TL'den gidiyor! 45 derece sıcaklıkta zorlu mesai başladı 2

Domates, 9 bin dekar alanda yetiştirilirken, rekoltenin yüksek olması da çiftçinin de yüzünü güldürdü.

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Markette 25 tarlada 5 TL'den gidiyor! 45 derece sıcaklıkta zorlu mesai başladı 3

Kilis'te, kavurucu sıcak altında toplanan domateslerin fiyatları düşük kaldı. Domates tarlada 4 ile 5 TL arasında alıcı buluyor.

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Markette 25 tarlada 5 TL'den gidiyor! 45 derece sıcaklıkta zorlu mesai başladı 4

Tarım işçileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesaiye, güneşin altında öğle saatlerine kadar sürüyor.

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Markette 25 tarlada 5 TL'den gidiyor! 45 derece sıcaklıkta zorlu mesai başladı 5

Kilis'in Polateli ilçesinden Türkiye'nin her bölgesine domates gönderildiğini ifade eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "9 bin dekar alanda domates üretimi yapılmakta. 3-4 ay önce fidelerini toprakla buluşturan üreticiler, fiyatları yüksek beklerken geçen seneki fiyatlarla aynı satılması çiftçileri mağdur etti. Tarlada en fazla 5 TL'den alıcı bulan domates, marketlerde 25 TL'den satışa sunuluyor. Çiftçi üretiyor aracılar kazanıyor. Çiftçi umudunu kaybetmedi. Rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticiler umudunu ikinci ve üçüncü kırıma bıraktı" diye konuştu.

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Markette 25 tarlada 5 TL'den gidiyor! 45 derece sıcaklıkta zorlu mesai başladı 6

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya gelip hasada başlayan üreticiler ve tarım işçilerinin öğlene kadar çalışabildiğine değinen çiftçi İbrahim Halil Çağlı, "45 derece sıcaklığın altında zorlu mesaimiz başladı. Dönümünden 15 ton rekolte beklediğimiz tarlada yüksek rekolte beklentimiz var. Geçen sene domatesi tarlada 5 TL'den satıyorduk bu sezon da aynı fiyatlardan alınırken marketlerde 25 TL" dedi.

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Markette 25 tarlada 5 TL'den gidiyor! 45 derece sıcaklıkta zorlu mesai başladı 7

Hasat yaparken hissedilen sıcaklığın 40-45 derece bandında olduğunu söyleyen çiftçi, Ayşe Çağlı, "Marketlerde 25 TL'den satılan domatesimiz 5 TL ve altına aracılar bizlerden alması bizi çok üzüyor ve bu şekilde emeğimiz boşa gidiyor. Sabah ezanından sonra tarım işçileriyle birlikte tarlaların yolunu tutarak kavurucu sıcağın altında zorlu mesaimize başladık. Beklentimiz 10 ile 15 TL arasındayken 5 TL'den satılıyor' ifadelerini kullandı.

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