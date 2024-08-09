Markette akıl almaz dolandırıcılık. Raftaki ürünün parasını iade aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen dolandırıcılık duyanları hayrete düşürdü. Soba imalatı yapılan bir iş yerine gelen dolandırıcı raftan bir semaver alarak iş yeri sahibine daha önce satın almış gibi gösterdi. Dolandırıcı şahıs iş yeri sahibini ikna ederek para iadesi istediği semaver için 350 lira alarak kayıplara karıştı.

Şahsın dolandırıcı olduğundan şüphelenen esnaf, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince gerçeği anladı.

Esnaf Şeyhmus Aksoy yaşadığı dolandırıcılığı şu sözlerle anlattı:

"Tanımadığım bir şahıs, sanki her şeyi tasarlamış gibi davranarak rafta duran semaveri alıp bize getirdi ve semaveri 3 gün önce bizden aldığını söyleyerek para iadesi istedi. Semaverin gerçek fiyatını doğru bildiği için para iadesini yaptık. Daha sonra raflarda eksik olduğunu fark ettim ve güvenlik kamerasını incelediğimizde dolandırıldığımızı anladık"