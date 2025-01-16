Markette bulunan o ürün kanser riski içeriyor! Bakanlık harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Markette bulunan o ürün kanser riski içeriyor! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Ticaret Bakanlığı, Gratis'te satışa sunulan Eklips marka makyaj çantasının içinde kanser riski barındıran ağır metal olduğunu belirledi. Bakanlık, makyaj çantasının piyasadan arzını yasakladı ve toplatmaya karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bir taraftan gıda ifşalarını sürdürürken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden insan sağlığını tehlikeye atacak ürünleri açıklıyor.Bakanlığın son paylaştığı ürünlerde ise tüm Türkiye'de yüzlerce şubesi olan Gratis yer aldı.

EKLİPS MARKA DESENLİ ŞEFFAF MAKYAJ ÇANTASI TOPLATILIYOR

Bakanlık, Gratis mağazalarında satışa sunulan Eklips marka desenli şeffaf makyaj çantasında ağır metallerden biri olan kadmiyum belirledi. Bakanlık söz konusu ürünün piyasaya arzını yasaklarken toplatma kararı aldı.

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KADMİYUM NEDİR?

Ağır metallerden biri olarak bilinen Kadminyum genel olarak sanayi işlemleri, sigara dumanı, kirli su ve kontamine gıdalar yoluyla insan vücuduna giriyor.

Markette bulunan o ürün kanser riski içeriyor! Bakanlık harekete geçti

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