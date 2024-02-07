Markette çileğin kilosu 159,99 TL'ye satılıyor

Fahiş fiyat furyası hız kesmeden devam ediyor. Çarşıda pazarda markette her şey ateş pahası.

Artık temel gıda ürünlerini almak için büyük efor sarf etmemiz gerekiyor.

Yüksek enflasyon ve kur ortamı vatandaşın cebindeki deliği iyice büyütüyor.

Gıdalarda ki fiyatları görenler dönüp dönüp tekrar bakıyor.

Şaşkınlıklarını ifade edemeyen vatandaşlar çareyi fotoğraf çekerek durumu herkese yaymaya çalışıyor.

Bursa'da bir market reyonuna ait olan bu fotoğraf insanları hayrete düşürüyor.

1 kg çilek tamı tamına 159,99 liradan satılıyor.

Evet tam olarak 159.99 lira…

Peki bunu almaya hangi emeklinin hangi asgari ücretlinin gücü yetecek?

Vatandaş çileği alırsa ekmeğini nasıl alacak? Artık temel gıda barınma lüks oldu.

Yetkililer enflasyonun belini değil, vatandaşını belini kırdı.