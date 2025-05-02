Market’te dehşet kamerada! Mesai arkadaşı kadına hayatının şokunu yaşattı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Muğla Bodrum’da bir zincir markete yaşanan olay kanları dondurdu. A.K isimli kişi mesai arkadaşı B.D, isimli kadını acımasızca dövdü. Dövme anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Birsen D., kasada çalışırken iş arkadaşı Abdullah K. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Abdullah K., Birsen D.'nin üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdi, ardından boğazını sıkıp darbetmeye başladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Birsen D., olayın ardından jandarmaya gidip, Abdullah K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Abdullah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Market’te dehşet kamerada! Mesai arkadaşı kadına hayatının şokunu yaşattı

Market’te dehşet kamerada! Mesai arkadaşı kadına hayatının şokunu yaşattı

Market’te dehşet kamerada! Mesai arkadaşı kadına hayatının şokunu yaşattı

Market’te dehşet kamerada! Mesai arkadaşı kadına hayatının şokunu yaşattı

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