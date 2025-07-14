Markette dehşet saçtı! “Sapık mısın?” tartışması kanlı bitti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir markette akşam saatlerinde meydana gelen olayda, alışveriş yaptığı sırada arkasında duran şahsa yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şüpheli arasında sözlü tartışma yaşandı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte şüpheli şahıs yanında taşıdığı tabancayla 47 yaşındaki N.A.'ya ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.'ya da isabet etti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS ORMANDA YAKALADI

Şüpheliyi kısa sürede tespit eden Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı 2 saatlik çalışma sonrası Serdar Y.'i (34) Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla ormanlık alanda yakalandı. Ormandan alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralanan kadın ve çocuk ambulansla hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.