Markette hırsızlık taktikleri! Yöntemi şeytana bile pabucu ters giydirir

Düzenleme: Kaynak: DHA
Markette hırsızlık taktikleri! Yöntemi şeytana bile pabucu ters giydirir

İstanbul Avcılar’da bir markette reyonları dolaşan kadın, başta temizlik ürünleri olmak üzere birçok ürünü alıp bebek arabasının alt bölümüne yerleştirdi. Aldığı ürünlerin üzerini de örten kadın, bir ürünün parasını ödedi ve marketten ayrıldı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, biri yanında yürüyen, diğeri ise bebek arabasında bulunan 2 çocuğuyla markete girdi. Reyonları dolaşan kadın, başta temizlik ürünleri olmak üzere birçok ürünü alıp bebek arabasının alt bölümüne yerleştirdi.

Aldığı ürünlerin üzerini de örten kadın, akşam saatlerindeki yoğunluğu fırsat bilerek yalnızca fiyatı ucuz olan bir ürünün parasını ödedi ve marketten ayrıldı.

Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının reyonlardan ürünleri alarak arabaya koyduğu ve ardından kasadan geçerek dışarı çıktığı anlar görülüyor.

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