Markette korku dolu anlar! Müşteri pala ile saldırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Eskişehir'de bir müşteri, erimiş dondurmanın iadesini kabul etmeyen market sahibine pala ile saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de market sahibi R.B. sattığı dondurmayı eridiği için iadesini kabul etmediği için, pala ile saldırıya uğradı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yamantürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye A.İ. isimli şahıs eline aldığı pala ile 60 yaşındaki R.B'ye saldırdı. İddiaya göre, marketten aldığı dondurmayı geri iade etmek isteyen A.İ., ürün eridiği için ret cevabı alınca market sahibine saldırmaya başladı. Tehditler savuran A.İ.'nin saldırı anları marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Markette korku dolu anlar! Müşteri pala ile saldırdı

Markette korku dolu anlar! Müşteri pala ile saldırdı

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