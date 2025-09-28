Markette otizmli çocuğa şiddet! Görüntüler vicdanları sızlattı

Olay, önceki gün Sakarya Adapazarı'ndaki bir markette meydana geldi. Otizmli olduğu öğrenilen yaşı küçük bir çocuk, marketten ekmek aldıktan sonra kasaya yöneldi.

Z.K. isimli vatandaş eliyle çocuğun göğsüne vurdu. Aldığı darbe ile yere düşen çocuğun ne olduğunu anlamaz şekilde, korkuyla etrafa baktığı görüldü. Olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerde donup kaldığı görülen çocuğun görüntüsü vicdanları sızlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine Z. K. gözaltına alındı. Şüpheli ‘Kasten yaralama’ suçundan mahkemeye çıkarıldı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Sosyal medyaya da düşen videoda şüpheliye tepki yağdı.

OTİZM NEDİR?

Otizm, sözel ya da sözel olmayan iletişimde zorluk yaşanması ile karakterize nörolojik ve gelişimsel bir bozukluktur. Otizmlilerde sosyal beceriler sınırlıdır, tekrarlayan davranışlar görülür ve konuşarak iletişim zor olabilir.

