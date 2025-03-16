Markette plastik top kavgası; çocuğun darbedildiği anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, babasının marketinde çalışan Arda Efe K.(15) ile plastik top almak için markete gelen kadın müşteri arasında hakaret nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada, müşteri aldığı plastik topu ve meyveleri kasadaki çocuğa fırlatarak marketten ayrıldı. Kadının markete gelen yakınları da hakaret iddiasıyla çocuğa saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aldığı topu ve meyveleri kasadaki çocuğa fırlatan kadın müşteri marketten ayrıldıktan kısa bir süre sonra 2 yakınıyla birlikte geri geliyor. Kadının kasadaki çocuğa saldırdığı görülüyor. Kasanın arkasına geçen bir saldırganın defalarca tokatladığı çocuğu darbettikten sonra reyondan aldığı ürünleri fırlattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. Saldırganın yerde bulunan tüpü kaldırarak Arda Efe K.'ye vurma teşebbüsünde bulunduğu anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Diğer yandan polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.