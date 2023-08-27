Marketteki dansıyla milyonların kalbine girmişti. 15 gündür kayıp olan Nimet hoca bakın nerede bulundu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca elindeki çantayı bırakıp, ceketini çıkardıktan sonra yaptığı dans ile tanındı.

Marketin içerisini dans pistine çeviren İyice'nin market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde yaptığı bale gösterisi milyonlarca kişi tarafından izlendi.

NİMET HOCAYA YARDIMCI OLAN TAKSİCİ ONU HABERLERDEN TANIDI

Samimiyeti ve doğallığıyla kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazanan Nimet İyice’den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamadı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi tarafından Akkonak Mahallesi’ndeki evine girilen İyice’nin evde olmadığı tespit edildi. Herhangi bir iletişim kurulamayan İyice’nin nerede olduğu bilinememesi üzerine komşuları tarafından sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı.

Kayıp olduğu sanılan İyice ile ilgili ulusal medyanın gündemine düşen haberleri okuyan bir taksici, yolda kendisini durdurup yardım isteyen kişinin Nimet Hoca olduğunu anlayarak, komşuları ve yakınlarına sevindiren haber verdi.

Nimet İyice’nin 15 gün önce akşam evinde otururken rahatsızlık yaşaması üzerine caddeye indiği, yoldan geçen taksiyi çevirerek yardım istediği ortaya çıktı. Taksicinin yardımıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran İyice'nin psikiyatri bölümünde tedavi tedavi altına alındığı ve bu yüzden aramalara cevap veremediği belirlendi.

"BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN KORKTUK"

Nimet İyice’den haber alamadığı için durumu ekiplere bildirdiğini belirten komşusu Recep Yılancı, “Nimet Hanım, bizim yıllardır komşumuz oluyor. Belli hastalıkları olduğu için biz merak ettik. 15 gündür kendisinden haber alamadık. Hatta kapısındaki terlikler bile kıpırdamadan duruyordu. Biz yönetici ile birlikte adli makamlara başvurduk. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerini aradık. Savcılık izni ile kapıyı açtırdık ve içeri girdiler. Şükür olsun içeride korkulacak bir durumla karşılaşmadık. Sabah öğrendik ki hastalığından dolayı PAÜ Üniversitesi Hastanesi psikiyatri bölümünde tedavi altına alınmış. Aklıma kötü olaylar geldi. Kendisi medyatik olduğu ve çok bilindiği için başına bir şey gelmesinden korktuk” dedi.

“EKİPLER GELDİ EVİNE BAKTI AMA BULAMADI”

Tekrardan komşusunun evine dönme temennisinde bulunan Hatice Yılancı ise “Nimet komşumuz iyi bir insandır. Kendisinden 15 gündür haber alamadık. Ekipler geldi, evine baktı ama bulamadı. PAÜ Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. İnşallah iyileşir ve tekrardan evine gelir” diye konuştu.