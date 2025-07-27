Marketteki ıspanaklar toplatılıyor!

“Ispanak Dalları U Torba 1 kg” adlı donmuş gıdada ambalaj içerisinde cam, metal, plastik, tekstil veya kağıt gibi yabancı maddeler bulunabileceği uyarısıyla geri çağırma süreci başlatıldı.

İADE ÇAĞRISI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada üründe tespit edilen yabancı cisimlerin tüketilmesi durumunda boğulma, iç yaralanma veya sindirim sistemi sorunları gibi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtiyor. Tüketicilerin ürünü kesinlikle kullanmaması ve satın aldıkları mağazaya iade etmesi isteniyor.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Geri çağırma, GTIN numarası 3256224160724 olan ve 30 Nisan 2027 son kullanma tarihine sahip partileri kapsıyor. Ürün, 1 kg’lık torbalar halinde satılıyor ve dondurucuda muhafaza edilmesi gerekiyor

