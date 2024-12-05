Marketteki raftan kaçak alkol çıktı

Kaynak: İHA
Marketteki raftan kaçak alkol çıktı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda yılbaşı öncesi çalışmaları arttırdı. Marketteki rafları incelediklerinde yiyecek yerine kaçak alkol çıkması dikkat çekti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya ve kaçakçılığa geçit vermemeye kararlı. Bu çerçevede Pamukova ilçesinde yapılan operasyonda S.U. (35) ve Ö.F.Ü. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı operasyonda market rafından yiyecek yerine alkol çıkması dikkat çekti.

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Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 11 bin 200 adet sarılmış sigara, 213 adet nargile tütünü, 110 adet elektronik sigara, 82 paket sigara sarma kağıdı, 121 gram skunk bitkisi, 22 gram kubar esrar, 1.04 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 14 litre kaçak alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İfadeleri alınan şahıslar daha sonrasında serbest bırakıldı.

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