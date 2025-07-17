Marketten 3 milyon TL'lik gaspı kamera kayıtları aydınlattı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Marketten 3 milyon TL'lik gaspı kamera kayıtları aydınlattı!

Gaziantep'te, bir markette, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'nin gasp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden market çalışanı İ.Ç.'nin soyguncularla iş birliği yaptığı ve 3 milyon TL'nin bankaya yatırmak üzere kendisine teslim edildiği ortaya çıktı.

Olay, 14 Temmuz'da Gaziantep Emek Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Plakasız motosikletle markete gelen 2 şüpheli, market çalışanı İ.Ç. tarafından bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasp edip kaçtı.

marketten-3-milyon-tllik-gaspta-supheli-819693-242776.jpg

150 KAMERA İNCELENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 150 farklı kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonlarla G.Ç., İ.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K.'yi yakaladı. Şüphelilerden B.A. ise kaçtığı Bursa'da yakalanıp Gaziantep'e getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan paralar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

marketten-3-milyon-tllik-gaspta-supheli-819692-242776.jpg​​​​​​​

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun yıllardır zincir markette çalışan İ.Ç.'nin diğer şüphelilerle iş birliği yapıp, taşıdığı parayı gasp ettirdiği belirtildi.

marketten-3-milyon-tllik-gaspta-supheli-819781-242776.jpg​​​​​​​

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Gazi polis memuruna saygısızlık! Yumruk atıp, tişörtünü yırttılar...Gazi polis memuruna saygısızlık! Yumruk atıp, tişörtünü yırttılar...

Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!

Doktor, 3 çocuğunun önünde darp edildi: Yaka paça dışarı atıldılarDoktor, 3 çocuğunun önünde darp edildi: Yaka paça dışarı atıldılar

Son Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
İsmail Kahraman’dan ASÜ Rektörü Arıbaş’a anlamlı ziyaret
İsmail Kahraman’dan ASÜ Rektörü Arıbaş’a anlamlı ziyaret
Can Ataklı’dan teğmen Çelebi’ye kavgada bile söylenmeyecek sözler
Can Ataklı’dan teğmen Çelebi’ye kavgada bile söylenmeyecek sözler
Ankara'daki yangında ölen anne ve 3,5 aylık oğlu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Ankara'daki yangında ölen anne ve 3,5 aylık oğlu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
İYİ Partili Kavuncu’dan uyarı: Süreç, PKK’dan daha fazla zarar verebilir
İYİ Partili Kavuncu’dan uyarı: Süreç, PKK’dan daha fazla zarar verebilir