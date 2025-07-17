Marketten 3 milyon TL'lik gaspı kamera kayıtları aydınlattı!

Olay, 14 Temmuz'da Gaziantep Emek Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Plakasız motosikletle markete gelen 2 şüpheli, market çalışanı İ.Ç. tarafından bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasp edip kaçtı.

150 KAMERA İNCELENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 150 farklı kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonlarla G.Ç., İ.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K.'yi yakaladı. Şüphelilerden B.A. ise kaçtığı Bursa'da yakalanıp Gaziantep'e getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan paralar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun yıllardır zincir markette çalışan İ.Ç.'nin diğer şüphelilerle iş birliği yapıp, taşıdığı parayı gasp ettirdiği belirtildi.

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Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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