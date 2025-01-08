Marketten aldığı galetadan zımba çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir zincir marketten galeta alan vatandaş, galetanın içinde çıkan zımbayı görünce büyük bir şok yaşadı.

Vatandaş, içinde zımba olan galetanın fotoğraflarını da paylaştı.

Şikayet Var adlı sitede “Hakmar’dan aldığım üründe tehlikeli madde!” başlığı şikayetini paylaşan vatandaş, bunun hesabını kimin vereceğini sordu.

İşte vatandaşın şikayet yazısı:

“HAKMAR'DAN ALDIĞIM ÜRÜNDE TEHLİKELİ MADDE!"

Kocaeli Derince'deki Hakmar'dan aldığım Güneşler marka isimli galetadan zımba teli çıktı, boğazımda kalıyordu. Bunun hesabını kim verecek acaba çok merak ediyorum. Ne yiyeceğiz, ne alacağız? Kime güveneceğiz ben bilmiyorum. Hakmar gibi bir markete hiç yakışmadı. Gerekenin yapılmasını istiyorum.”