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  • Marketten aldığı şişe suların içinden denizanası çıktı. 1 şişeden değil 3 kasanın hepsinden çıktı

Marketten aldığı şişe suların içinden denizanası çıktı. 1 şişeden değil 3 kasanın hepsinden çıktı

Marketten aldığı şişe suların içinde denizanasına benzer cisimlerin görüntüsünü paylaşan kadın, “Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk” dedi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 16:38
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Marketten aldığı şişe suların içinden denizanası çıktı. 1 şişeden değil 3 kasanın hepsinden çıktı

Marketten aldığı şişe suların içinden denizanası çıktı. 1 şişeden değil 3 kasanın hepsinden çıktı
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Marketten 3 kasa cam şişe su alan bir kadın, içinde denizanasına benzeyen cisimlerin olduğunu fark etti.

SON KULLANIM TARİHİ: 2023 KASIM
Ağzı tamamen kapalı ve açılmamış olan şişenin içindeki yaklaşık 3 cm boyutunda beyaz renkli cisim, tedirginliğe neden oldu.

Cep telefonuyla elindeki suyun videosunu kaydederek son kullanma tarihini kameraya gösteren kadın, suyun daha yeni doldurulduğunu ve son kullanım tarihinin 2023 Kasım ayı olduğuna vurgu yaptı.

“HASTANELİK OLDUK"
Lütfen dikkatli olun diyerek insanlara uyarıda bulunan kadın, "Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk. Çocuklarınıza, kendinize lütfen çok dikkat edin." şeklinde uyarıda bulundu.

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