Marketten çıkarken bacağından vuruldu

Kaynak: DHA
Marketten çıkarken bacağından vuruldu

Kırklarelin'de S.D alışveriş yaptığı marketten çıkarken bacaklarından tabancayla vuruldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde Atatürk Mahallesi Dr. Ferit Eczacıbaşı Caddesi'ndeki marketin önünde meydana geldi.

S.D.'ye, marketten alışveriş yapıp çıktığı sırada kimliği belirlenmeyen kişi tabanca ile ateş açtı. S.D., bacaklarından yaralanırken, saldırgan kaçtı.

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O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi yapılan S.D., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Marketten çıkarken bacağından vuruldu

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