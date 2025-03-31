Marketten hırsızlık anı anbean kamerada! Çalışan son anda durdurdu

Kaynak: DHA

Sultangazi'de, kimliği belirsiz bir kişi marketten çok miktarda tereyağı ve kaşar peyniri çalarak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden market çalışanı, şüpheliye müdahale etti ancak adam çaldıklarını vermemekte direndi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında, bayram alışverişi nedeniyle yoğunluk yaşanan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, müşteri gibi davranarak marketin içinde bir süre dolaştıktan sonra şarküteri bölümüne yöneldi. Burada çok sayıda tereyağı ve kaşar peyniri alan şüpheli, aldığı ürünleri marketin tenha bir köşesinde çantasına yerleştirdi.

Şüpheli, çaldığı ürünlerle marketten ayrılmaya çalışırken bir çalışan tarafından fark edilerek durduruldu. Ürünleri geri almak isteyen çalışan ile şüpheli arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Direnen şüpheli, bir süre sonra çaldığı ürünleri bırakarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay ise, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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