Marko Guduric, Fenerbahçe'ye veda etti

Olimpia Milano'ya transfer olan Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya sosyal medya hesabından veda etti.

GUDURIC'İN VEDA SÖZLERİ

"Fenerbahçe aileme, bu mektubu yazarken doğru kelimeleri bulmak benim için gerçekten zor. 22 yaşında bir genç olarak İstanbul’a geldiğimde ve ilk kez Fenerbahçe formasını giydiğimde, önümde nasıl bir yolculuk olacağını asla hayal edemezdim.

İlk günden itibaren sıcaklık, birlik ve saygı hissettim. Zamanla -sayısız maç, mücadele, güzel ve zor anlarla birlikte- bu his çok daha derin bir şeye dönüştü: Gerçek bir aidiyet duygusuna.

Burada geçirdiğim her bir gün için minnettarım. Bu büyük kulüp adına, sarı-laciverti yüreğinde taşıyan sizlerin önünde oynama fırsatı bulduğum her an için minnettarım.

Bana sadece bir oyuncu olarak değil, bir insan olarak da verdiğiniz güven, destek ve her şey için teşekkür ederim. En çok da bu yolculukta tanıdığım insanlar için minnettarım. Kardeşim gibi olan takım arkadaşlarım, antrenörler, doktorlar, kulüp çalışanları, sağlık ekibi, başkanlarımız ve tabii ki siz taraftarlar…

Zaferlerde ve yenilgilerde her zaman yanımda olduğunuz, beni kendi evladınız gibi sahiplendiğiniz için teşekkür ederim.

Yıllar boyunca birlikte inşa ettiğimiz her şeyin sembolü olan, en değerli şampiyonlukla taçlanan bu ortak hikaye… Hayatım boyunca yanımda taşıyacağım anlar bunlar olacak. Ailemle birlikte Fenerbahçe’yi sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız. Yeniden görüşünceye dek, samimi sevgi ve saygılarımla.

Her zaman sizin olan Marko Paşa."