Marmara Adası açıklarında yolcu gemisinde panik

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ilerleyen Sun Princess adlı yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğü anonsu yapılması üzerine gemide korku yaşandı. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama-kurtarma faaliyeti başlattı.

Gemide bulunan İspanyol bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce megafondan bir adamın denize düştüğü duyuruldu, bu bir dehşet filmi gibi görünüyor. Botlar çıktı, dalgıçlar çıktı, hepimiz balkonlardayız. Bu olaydan ötürü kimse uyuyamıyor" sözlerine yer verdi.

Aynı yolcu, anonsun yapılmasıyla beraber gemide kargaşa yaşandığını ifade ederek, "İnsanlar panik içinde yönlerini kaybederek koşturdu. Kişinin kendi mi atladığını yoksa birilerinin mi ittiğini bilmiyoruz. Mürettebattan biri olduğu dile getiriliyor. Yarın sabah 07.00'de İstanbul'a ulaşmamız gerekiyordu fakat şu an düşüşün olduğu bölgede arama yapıyoruz" dedi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

